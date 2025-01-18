Свитолина с камбэком одолела четвертую ракетку мира и вышла в следующий круг Australian Open 2025

Australian Open 2025, женщины, одиночный разряд, 1/16 финала

Элина Свитолина - Жасмин Паолини - 2:6, 6:4, 6:0

Свитолина, которая в рейтинге WTA занимает 27-е место, встречалась с четвертой ракеткой мира - Жасмин Паолини из Италии. Это была первая очная встреча соперниц.

Украинка повела в стартовом сете - 2:1, взяв первую подачу итальянки. Однако затем отдала сразу три своих. Таким образом Свитолина уступила - 2:6.

Но рук не сложила и на вторую партию настроилась серьезно. Свитолина снова выиграла подачу Паолини (третий гейм) и держала это преимущество в течение почти всей партии. Очень тяжелым для обеих соперниц стал девятый гейм. Украинка имела два сетпойнта на подаче Паолини, но не воспользовалась ими. Итальянка выиграла этот гейм. Однако в следующем, уже на собственной подаче, Свитолина таки ее дожала и сравняла счет по партиям.

Все решалось в решающем третьем сете. Его украинка прошла экспрессом, не оставив итальянке ни единого шанса. Свитолина единственной из отечественных спортсменок вышла в четвертый круг Australian Open 2025. За выход в четвертьфинал она поборется против "нейтральной" Вероники Кудерметовой (WTA 75).

Свитолина в 20-й раз сыграет в четвертом круге мэйджора и в пятый раз - на кортах Мельбурна. Ее лучшим результатом в Австралии является четвертьфинал, до которого она доходила дважды - в 2018 и 2019 годах.