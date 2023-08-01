Світоліна і Костюк стартували з перемог у Вашингтоні: відео

Mubadala Citi DC Open, 1/16 фіналу

Андреєску – Костюк – 1:2 (6:2, 3:6, 6:7)

Світоліна – Азаренка – 2:0 (7:6, 6:4)

Перший сет у протистоянні Костюк із Андреєску вийшов найменш конкурентним. Українка програла перший гейм на власній подачі, а за рахунку 2:4 дозволила суперниці оформити ще один брейк. Як наслідок, сет-пойнт канадка реалізувала уже на 35-й хвилині.

Зате Костюк вдалося взяти реванш у другій партії. Вона виграла три гейми поспіль зі старту, але відразу скористатися стратегічною перевагою не змогла. Андреєску зуміла відігратися (3:3). Та далі українська тенісистка видала новий відрізок із трьох набраних очок і закрила сет.

Найконкурентнішою стала третя партія. Опонентки двічі обмінялися брейками та підійшли до вирішальної стадії зустрічі за рахунку 4:4. Потім на корті розгорнулася справжня драма. Костюк відіграла три матч-пойнти та перевела поєдинок у тай-брейк, де й дотиснула Андреєску.

Натомість Світоліна потужно розпочала проти нейтральної білоруски Азаренки. Щоправда, після трьох набраних пунктів українка дозволила суперниці оформити камбек (5:3). Розпочалися гойдалки, що призвели до тай-брейку.

У перших семи розіграшах Світоліна взяла 6 пунктів і вийшла на рубіж сет-пойнту. Азаренка намагалася чинити опір, але таки зазнала невдачі. Зате на старті другої партії білоруска знову нав'язала конкуренцію українській тенісистці.

Матч перейшов у категорію тих, де переможцем стане той, хто менше помилятиметься. Загалом у другому сеті вболівальники побачили аж 9 брейків. Успішнішою була Світоліна – 5 набраних на подачах опонентки пунктів. Зрештою, українка дотиснула нейтральну спортсменку (6:4).

У наступному колі змагань Світоліна зустрінеться зі ще однією представницею обмежених у спорті держав – росіянкою Дар'єю Касаткіною. Натомість Костюк протистоятиме другій сіяній на турнірі француженці Каролін Гарсії. Матчі відбудуться 2 серпня.