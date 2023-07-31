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Байндль виграла дербі українок на старті Prague Open

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Прага, Понеділок 31 липня 2023 14:29
Байндль виграла дербі українок на старті Prague Open Фото: Катерина Байндль пробилася в 1/8 фіналу турніру (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Катерина Байндль обіграла співвітчизницю Даяну Ястремська в першому раунді змагань у столиці Чехії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Livesport Prague Open, 1/16 фіналу

Ястремська – Байндль – 1:2 (4:6, 6:2, 2:6)

Досвідченіша Байндль краще ввійшла в гру, повівши з брейком 2:0. Утім, 23-річна Ястремська швидко оговталася і набрала чотири пункти поспіль. Та камбек одеситки вийшов неповноцінним. Суперниця видала свій вдалий відрізок із двома брейками та закрила сет за 48 хвилин.

Ястремська взяла реванш у другій партії. У дебюті українські тенісистки обмінялися набраними очками. Проте, далі на корті домінувала молодша спортсменка. Уродженка Одеси оформила три брейки проти одного в Байндль і зрівняла рахунок за сетами.

Зате в третій партії спрацював дзеркальни сценарій. Після обміну очками на початку сету досвідченіша тенісистка захопила ініціативу. Байндль двічі взяла очки на подачах Ястремської та з власною подачею "під нуль" закінчила сет і матч усього за 35 хвилин.

У наступному раунді українка зустрінеться з переможницею протистояння британки Вотсон і німкені Німаєр. На празькому турнірі Байндль отримала 8-й номер посіву. Першою ж сіяною стала господарка кортів Маріє Боузкова.

До слова, українець Сачко піднявся на три десятки позицій у рейтингу ATP.

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Даяна Ястремська Теннис
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