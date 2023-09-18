Світоліна і Костюк піднялися в рейтингу WTA, Ястремська впритул до повернення в топ-100

29-річна українка піднялася вгору на одну позицію. Тепер колишня третя ракетка світу опинилася на 24-му місці рейтингу.

Зберегла становище Ангеліна Калініна. Уродженка Нової Каховка залишилася на 28-й позиції. На три сходинки вгору пішла Марта Костюк (42-ге місце). Натомість досвідчена Леся Цуренко втратила 6 сходинок (46-та позиція). Залишилася у першій сотні Катерина Байндль (86-те місце).

Тим часом Даяна Ястремська продовжила рух до повернення у першу сотню рейтингу. Одеситка підкорила ще три щаблі та піднялася на 102-ге місце. Натомість втратили позиції у топ-200 Дарія Снігур (152-ге місце) та Катаріна Завацька (194-те).

Першою ракеткою світу залишилася Аріна Сабаленко з Білорусі. Компанію їй у першій трійці склали полька Іга Свьонтек і Корі Гауфф зі США. Американка Джессіка Пегула обійшла представницю Казахстану Єлену Рибакіну та стала четвертою.