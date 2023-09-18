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Українки Ястремська і Калініна з перемог стартували в Гвадалахарі

Гвадалахара, Понеділок 18 вересня 2023 09:27
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Українки Ястремська і Калініна з перемог стартували в Гвадалахарі Фото: Даяна Ястремська пробилася в друге коло змагань (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українські тенісистки Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна легко здолали перший раунд турніру WTA 1000 в Мексиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Guadalajara Open AKRON, 1-й раунд, жінки

Калініна – Мін – 2:0 (6:2, 6:0)

Санчес – Ястремська – 0:2 (6:7, 4:6)

Калініна проти американки Мін перший брейк оформила в стартовому геймі. Надалі українка на певний час зосередилася на власних подачах. А в сьомому геймі вона вдруге завоювала пункт на подачі суперниці та відразу ж "під нуль" закрила сет на своїй.

Ще простішим для Калініної стала друга партія. Українська тенісистка цього разу витратила на злам опору Мін усього 26 хвилин. Вона відіграла надупевнено і на власних, і на чужих подачах і повісила представниці США з четвертої сотні рейтингу "бублик".

Конкурентнішим був матч Ястремської. Із мексиканкою Санчес вона влаштувала "зарубу" в середині першої партії, двічі обмінявшись брейками. Зрештою, справа дійшла до тай-брейку. Уже там українка просто розгромила господарка кортів (7:1).

Трохи простріше склався другий сет. Утім, Ястремська і цього разу ввімкнулася в обмін брейками. Щоправда, тепер одеситка випередила мексиканську тенісистку за цим показником (3:2). Далі українці достатньо було уважно зіграти на власних подачах – вона впоралася і завоювала місце в 1/16 фіналу.

Наступною суперницею Калініної стане переможниця протистояння американки Кенін і канадки Чжао. Натомість Ястремська зустрінеться зі сильнішою з пари американки Монтгомері та Азаренко з Білорусі. Третя українка на турнірі – Марта Костюк – свій поєдинок першого кола зіграє в понеділок.

До слова, українка Надія Кіченок тріумфувала в Осаці у парному розряді.

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Даяна Ястремська Теннис
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