ua en ru
Пн, 28 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Світоліна і Калініна втрималися в топ-30 рейтингу, регрес Костюк і Цуренко перед US Open

Київ, Понеділок 28 серпня 2023 10:58
UA EN RU
Світоліна і Калініна втрималися в топ-30 рейтингу, регрес Костюк і Цуренко перед US Open Фото: Еліна Світоліна розпочне Відкритий чемпіонат США національним лідером (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Найтитулованіша вітчизняна тенісистка Еліна Світоліна зберегла статус першої ракетки України в оновленій класифікації Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

28-річна українка залишилася на 26-й сходинці в актуальному рейтингу професіоналок. На дві позиції нижче втрималася Ангеліна Калініна.

Натомість втратили позиції у першій півсотні класифікації Марта Костюк (-2, 39-те місце) та Леся Цуренко (-1, 46-те). На 83-й позиції залишилася Катерина Байндль. Ця п'ятірка тенісисток у понеділок-вівторок проведе перші матчі в основній сітці US Open.

До другої сотні рейтингу WTA потрапили ще три українки. Помірний прогрес продемонстрували Даяна Ястремська (+1 сходинка) та Дарія Снігур (+2). Тим часом Катаріна Завацька закріпилася на 188-му місці.

У першій десятці світової класифікації змін не відбулося. Першою ракеткою світу залишається полька Іга Свьонтек. До топ-5 також потрапили Аріна Сабаленко з Білорусі, американка Джессіка Пегула, Єлена Рибакіна (Казахстан) і туніска Онс Жабер.

Світоліна і Калініна втрималися в топ-30 рейтингу, регрес Костюк і Цуренко перед US Open

До слова, раніше Ястремська поступилася у фіналі кваліфікації Відкритого чемпіонату США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Марта Костюк Даяна Ястремська Теннис Элина Свитолина
NEWS
Нічна атака РФ: є руйнування в Кривому Розі та Полтавській області
Нічна атака РФ: є руйнування в Кривому Розі та Полтавській області
DAILY
Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші