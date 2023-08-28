Світоліна і Калініна втрималися в топ-30 рейтингу, регрес Костюк і Цуренко перед US Open

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

28-річна українка залишилася на 26-й сходинці в актуальному рейтингу професіоналок. На дві позиції нижче втрималася Ангеліна Калініна.

Натомість втратили позиції у першій півсотні класифікації Марта Костюк (-2, 39-те місце) та Леся Цуренко (-1, 46-те). На 83-й позиції залишилася Катерина Байндль. Ця п'ятірка тенісисток у понеділок-вівторок проведе перші матчі в основній сітці US Open.

До другої сотні рейтингу WTA потрапили ще три українки. Помірний прогрес продемонстрували Даяна Ястремська (+1 сходинка) та Дарія Снігур (+2). Тим часом Катаріна Завацька закріпилася на 188-му місці.

У першій десятці світової класифікації змін не відбулося. Першою ракеткою світу залишається полька Іга Свьонтек. До топ-5 також потрапили Аріна Сабаленко з Білорусі, американка Джессіка Пегула, Єлена Рибакіна (Казахстан) і туніска Онс Жабер.