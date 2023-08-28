Свитолина и Калинина удержались в топ-30 рейтинга, регресс Костюк и Цуренко перед US Open

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

28-летняя украинка осталась на 26-й строчке в актуальном рейтинге профессионалок. На две позиции ниже удержалась Ангелина Калинина.

Вместо этого потеряли позиции в первой полусотне классификации Марта Костюк (-2, 39-е место) и Леся Цуренко (-1, 46-е). На 83-й позиции осталась Екатерина Байндль. Эта пятерка теннисисток в понедельник-вторник проведет первые матчи в основной сетке US Open.

Во вторую сотню рейтинга WTA попали еще три украинки. Умеренный прогресс продемонстрировали Даяна Ястремская (+1 строчка) и Дарья Снигур (+2). Тем временем Катарина Завацкая закрепилась на 188-м месте.

В первой десятке мировой классификации изменений не произошло. Первой ракеткой мира остается полька Ига Свентек. В топ-5 также попали Арина Сабаленко из Белоруссии, американка Джессика Пегула, Елена Рыбакина (Казахстан) и туниска Онс Жабер.