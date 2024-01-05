Світоліна в гонитві за трофеєм і битва спадкоємців Гретцкі: анонс вихідних у спорті

"Нью-Джерсі" – "Чикаго"

6 січня, 02:00, Ньюарк, "Пруденшл Центр", телетрансляція на Setanta Sports

У штаті Нью-Джерсі місцеві "Девілз", які полюють на місце в плей-офф від Східної конференції, прийматимуть аутсайдерів Заходу – "Чикаго". Та головна родзинка в лідерах команд, якими стали молодий Джек Х'юз і геть юний Коннор Бедард. Останнього нарекли спадкоємцем самого Вейна Гретцкі під час драфту НХЛ-2023, а от "Великий" особисто нещодавно поставив на першого...

"Лейкерс" – "Мемфіс"

6 січня, 05:00, Лос-Анджелес, Crypto.com Arena, телетрансляція на Setanta Sports

Ранні пташки матимуть змогу поспостерігати за битвою амбіцій у Каліфорнії. "Лейкерс" із трьома поразками поспіль досі тримаються в зоні плей-офф Західної конференції НБА. Натомість "Гріззліс" відчайдушно намагаються наздогнати "Лос-Анджелес". На емоціях від повернення Джа Моранта "Мемфіс" виграв 4 матчі поспіль, але тепер настало похмілля з чотирьох поразок за 5 поєдинків.

Фото: Леброн Джеймс vs Джа Морант – вивіска НБА на вихідних (grizzliesstore.com)

Ван – Світоліна

6 січня, 05:30, Окленд, ASB Tennis Centre, телетрансляція на Setanta Sports+

Перша ракетка України націлилася на високі результати з першого турніру сезону-2024. Еліна Світоліна в новозеландському Окленді вже встигла вибити кількох міцних опоненток – Каролін Возняцкі, Емму Радукану, Маріє Боузкову. До фіналу рукою подати. Залишилося перемогти китаянку Сію Ван, щоб втілити побажання оглядачів із вирішальним матчем українки проти Корі Гауфф зі США.

"Арсенал" – "Ліверпуль"

7 січня, 18:30, Лондон, "Емірейтс", телетрансляція на Setanta Sports

Англійська Прем'єр-ліга взяла паузу на кубкові змагання. Але не всі команди зможуть перепочити з андердогами. Підступний жереб звів лондонських "канонірів" із мерсисайдцями вже в 1/32 фіналу. Тренерські штаби обох грандів вдадуться до мінімальних експериментів, але не робитимуть трагедії з раннього вильоту. Чудовий фундамент для відкритого футболу.

Фото: Перед Різдвом команди розійшлися миром на "Енфілді" (premierleague.com)

"Вашингтон" – "Лос-Анджелес"

7 січня, 22:00, Вашингтон, Capital One Arena, трансляція на app.setantasports.com

Принципове протистояння в окрузі Колумбія підготував календар НХЛ. Ускладнити шлях шанувальника Путіна Алєксандра Овєчкіна до рекорду Вейна Гретцкі намагатиметься одна з його колишніх команд. "Вашингтон" випав із вісімки Сходу, тож зобов'язаний перемагати. Та форма "Кепіталз" під питанням (4 поразки в п'яти матчах). Утім, "Лос-Анджелес" із останньою перемогою 28 грудня – не кращий.