Світоліна в гонитві за трофеєм і битва спадкоємців Гретцкі: анонс вихідних у спорті

Хокейні поєдинки елітного розливу в Нью-Джерсі та окрузі Колумбія, баскетбольна зустріч Леброна Джеймса та Джа Моранта, перший півфінал сезону для Еліни Світоліної та кубкове протистояння лондонського "Арсенала" та "Ліверпуля" відбудуться в прийдешній вікенд.
Короткий анонс головних спортивних подій найближчих вихідних – у матеріалі РБК-Україна.
6 січня, 02:00, Ньюарк, "Пруденшл Центр", телетрансляція на Setanta Sports
У штаті Нью-Джерсі місцеві "Девілз", які полюють на місце в плей-офф від Східної конференції, прийматимуть аутсайдерів Заходу – "Чикаго". Та головна родзинка в лідерах команд, якими стали молодий Джек Х'юз і геть юний Коннор Бедард. Останнього нарекли спадкоємцем самого Вейна Гретцкі під час драфту НХЛ-2023, а от "Великий" особисто нещодавно поставив на першого...
6 січня, 05:00, Лос-Анджелес, Crypto.com Arena, телетрансляція на Setanta Sports
Ранні пташки матимуть змогу поспостерігати за битвою амбіцій у Каліфорнії. "Лейкерс" із трьома поразками поспіль досі тримаються в зоні плей-офф Західної конференції НБА. Натомість "Гріззліс" відчайдушно намагаються наздогнати "Лос-Анджелес". На емоціях від повернення Джа Моранта "Мемфіс" виграв 4 матчі поспіль, але тепер настало похмілля з чотирьох поразок за 5 поєдинків.
Фото: Леброн Джеймс vs Джа Морант – вивіска НБА на вихідних (grizzliesstore.com)
6 січня, 05:30, Окленд, ASB Tennis Centre, телетрансляція на Setanta Sports+
Перша ракетка України націлилася на високі результати з першого турніру сезону-2024. Еліна Світоліна в новозеландському Окленді вже встигла вибити кількох міцних опоненток – Каролін Возняцкі, Емму Радукану, Маріє Боузкову. До фіналу рукою подати. Залишилося перемогти китаянку Сію Ван, щоб втілити побажання оглядачів із вирішальним матчем українки проти Корі Гауфф зі США.
7 січня, 18:30, Лондон, "Емірейтс", телетрансляція на Setanta Sports
Англійська Прем'єр-ліга взяла паузу на кубкові змагання. Але не всі команди зможуть перепочити з андердогами. Підступний жереб звів лондонських "канонірів" із мерсисайдцями вже в 1/32 фіналу. Тренерські штаби обох грандів вдадуться до мінімальних експериментів, але не робитимуть трагедії з раннього вильоту. Чудовий фундамент для відкритого футболу.
Фото: Перед Різдвом команди розійшлися миром на "Енфілді" (premierleague.com)
7 січня, 22:00, Вашингтон, Capital One Arena, трансляція на app.setantasports.com
Принципове протистояння в окрузі Колумбія підготував календар НХЛ. Ускладнити шлях шанувальника Путіна Алєксандра Овєчкіна до рекорду Вейна Гретцкі намагатиметься одна з його колишніх команд. "Вашингтон" випав із вісімки Сходу, тож зобов'язаний перемагати. Та форма "Кепіталз" під питанням (4 поразки в п'яти матчах). Утім, "Лос-Анджелес" із останньою перемогою 28 грудня – не кращий.
Нагадаємо, нещодавно склали нестандартні спортивні прогнози на 2024 рік.
До слова, раніше підготували дайджест головних спортивних подій 2023 року.
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