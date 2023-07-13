Світоліна, фанатка Лукашенка та інші: відомі півфінальні пари Вімблдона-2023
Четверо найсильніших тенісисток Вімблдонського турніру 2023 року визначать фіналісток змагань. Серед них – найтитулованіша українка в історії Еліна Світоліна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Обидва півфінали заплановані на четвер, 13 липня. 28-річна українська тенісистка протистоятиме Маркеті Вондроушовій із Чехії.
Турнірні шляхи Світоліної з нею упродовж останніх п'яти років перетиналися 5 разів. Перші три протистояння завершилися перемогами українки (Доха, Штутгарт, Індіан-Веллс). Натомість на Italian Open у 2020-му сильнішою виявилася чешка.
Найболісніша поразка Світоліної сталася у 2021 році. Вондроушова перемогла українку в двох сетах у півфіналі Олімпіади в Токіо (6:3, 6:1). Проте, у фіналі змагань програла швейцарці Бенчіч.
Іншу півфінальну пару склали друга та шоста ракетки світу – Аріна Сабаленко та Онс Жабер. За перемогами в очних зустрічах попереду опинилася білоруська тенісистка (3:1). Туніска переграла Сабаленко лише на "Ролан Гарросі-2020".
Пари 1/2 фіналу Вімблдона-2023:
- Світоліна – Вондроушова, 13 липня, не раніше 15:30
- Жабер – Сабаленко, 13 липня, не раніше 17:00
До слова, українка Людмила Кіченок вийшла у фінал Вімблдона-2023 у змішаному розряді.
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