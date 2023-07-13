Свитолина, фанатка Лукашенко и другие: известны полуфинальные пары Уимблдона-2023
Четверо сильнейших теннисисток Уимблдонского турнира 2023 года определят финалисток соревнований. Среди них – самая титулованная украинка в истории Элина Свитолина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
Оба полуфинала запланированы на четверг, 13 июля. 28-летняя украинская теннисистка будет противостоять Маркете Вондроушовой из Чехии.
Турнирные пути Свитолиной с ней за последние пять лет пересекались 5 раз. Первые три противостояния завершились победами украинки (Доха, Штутгарт, Индиан-Уэллс). В свою очередь на Italian Open в 2020-м сильнее оказалась чешка.
Самое болезненное поражение Свитолиной произошло в 2021 году. Вондроушова победила украинку в двух сетах полуфинала Олимпиады в Токио (6:3, 6:1). Однако в финале соревнований проиграла швейцарке Бенчич.
Другую полуфинальную пару составили вторая и шестая ракетки мира – Арина Соболенко и Онс Жабер. По победам в очных встречах впереди оказалась белорусская теннисистка (3:1). Туниска обыграла Соболенко только на "Ролан Гарросе-2020".
Пары 1/2 финала Уимблдона-2023:
- Свитолина – Вондроушова, 13 июля, не раньше 15:30
- Жабер – Соболенко, 13 июля, не раньше 17:00
К слову, украинка Людмила Киченок вышла в финал Уимблдона-2023 в смешанном разряде.
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