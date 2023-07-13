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Свитолина, фанатка Лукашенко и другие: известны полуфинальные пары Уимблдона-2023

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Лондон, Четверг 13 июля 2023 10:15
Свитолина, фанатка Лукашенко и другие: известны полуфинальные пары Уимблдона-2023 Фото: Элина Свитолина получила уайлд-кард перед турниром (twitter.com/Wimbledon)
Автор: Антон Федорцив

Четверо сильнейших теннисисток Уимблдонского турнира 2023 года определят финалисток соревнований. Среди них – самая титулованная украинка в истории Элина Свитолина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Оба полуфинала запланированы на четверг, 13 июля. 28-летняя украинская теннисистка будет противостоять Маркете Вондроушовой из Чехии.

Турнирные пути Свитолиной с ней за последние пять лет пересекались 5 раз. Первые три противостояния завершились победами украинки (Доха, Штутгарт, Индиан-Уэллс). В свою очередь на Italian Open в 2020-м сильнее оказалась чешка.

Самое болезненное поражение Свитолиной произошло в 2021 году. Вондроушова победила украинку в двух сетах полуфинала Олимпиады в Токио (6:3, 6:1). Однако в финале соревнований проиграла швейцарке Бенчич.

Другую полуфинальную пару составили вторая и шестая ракетки мира – Арина Соболенко и Онс Жабер. По победам в очных встречах впереди оказалась белорусская теннисистка (3:1). Туниска обыграла Соболенко только на "Ролан Гарросе-2020".

Пары 1/2 финала Уимблдона-2023:

  • Свитолина – Вондроушова, 13 июля, не раньше 15:30
  • Жабер – Соболенко, 13 июля, не раньше 17:00

Свитолина, фанатка Лукашенко и другие: известны полуфинальные пары Уимблдона-2023

К слову, украинка Людмила Киченок вышла в финал Уимблдона-2023 в смешанном разряде.

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Теннис Элина Свитолина Уимблдон
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