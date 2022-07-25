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Свитолина и еще одна украинка попали в топ-50 рейтинга WTA

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Украина, Понедельник 25 июля 2022 12:21
Свитолина и еще одна украинка попали в топ-50 рейтинга WTA Фото: Элина Свитолина не выходила на корт с марта (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Семь украинских теннисисток во главе с Элиной Светолиной попали в первые две сотни обновленной классификации Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт WTA.

Ассоциация обновила рейтинг лучших теннисисток планеты. Безусловным лидером классификации осталась полька Ига Свентек (8336 очков).

Лучшей среди украинок остается Свитолина. 27-летняя теннисистка прекратила выступления в марте из-за беременности, но остается в пятидесятке лучших – 43-е место, 1201 пункт.

На 50-ю позицию поднялась Ангелина Калинина (1091 очко). Также в топ-100 сохранили места Марта Костюк (805), Даяна Ястремская (766) и Леся Цуренко (707). Во второй сотне рейтинга оказались Дарья Снигирь и Екатерина Байндль.

Ранее четверо украинок получили места в основной сетке Открытого чемпионата США. К Калининой, Костюк, Ястремской и Цуренко еще могут присоединиться три соотечественницы после квалификации.

Свитолина и еще одна украинка попали в топ-50 рейтинга WTA

К слову, ранее разобрали топ-5 возвращений на вершину тенниса после беременности.

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