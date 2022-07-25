ua ru
Пн, 25 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Світоліна та ще одна українка потрапили в топ-50 рейтингу WTA

Новость на русском →
Україна, Понеділок 25 липня 2022 12:21
Світоліна та ще одна українка потрапили в топ-50 рейтингу WTA Фото: Еліна Світоліна не виходила на корт із березня (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Сім українських тенісисток на чолі з Еліною Світоліною потрапили до перших двох сотень оновленої класифікації Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт WTA.

Асоціація оновила рейтинг найкращих тенісисток планети. Безумовним лідером класифікації залишилася полька Іга Свьонтек (8336 очок).

Найкращою серед українок залишається Світоліна. 27-річна тенісистка припинила виступи в березні через вагітність, але залишається в п'ятдесятці найкращих – 43-тє місце, 1201 пункт.

На 50-ту позицію піднялася Ангеліна Калініна (1091 очко). Також у топ-100 зберегли місця Марта Костюк (805), Даяна Ястремська (766) та Леся Цуренко (707). У другій сотні рейтингу опинилися Дарія Снігур і Катерина Байндль.

Раніше четверо українок отримали місця в основній сітці Відкритого чемпіонату США. До Калініної, Костюк, Ястремської та Цуренко ще можуть приєднатися три співвітчизниці після кваліфікації.

Світоліна та ще одна українка потрапили в топ-50 рейтингу WTA

До слова, раніше розібрали топ-5 повернень на вершину тенісу після вагітності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис Элина Свитолина
NEWS
Польща надала Україні танки PT-91 Twardy
Польща надала Україні танки PT-91 Twardy
DAILY
Олігархи поза законом. Як війна послабила позиції найбагатших людей в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олігархи поза законом. Як війна послабила позиції найбагатших людей в Україні