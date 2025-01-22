Зробила на одну помилку більше: Світоліна не пробилась у півфінал Australian Open 2025

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Australian Open 2025, одиночний розряд, чвертьфінал

Еліна Світоліна – Медісон Кіз – 6:3, 3:6, 4:6

На заваді у вітчизняної тенісистки, яка посідає в рейтингу WTA 27-ме місце стала 14-та ракетка світу – американка Медісон Кіз.

Суперниці добре знають одна одну: це була їхня шоста зустріч на корті. У попередніх п'яти невелика перевага була на боці американки, яка мала три перемоги проти двох у Світоліної.

Чвертьфінальний поєдинок у Мельбурні краще почала українка. В стартовому сеті вона подавала першою, а оскільки суперниці методично брали свої подачі, постійно перебувала на крок попереду. Американка наздоганяла, але у восьмому геймі Світоліна краще зіграла й на її подачі. А потім доволі легко взяла свою. Партія за українкою – 6:3.

У другому сеті ми вже побачили зовсім іншу Кіз. Якщо на старті гри вона діяла активно, але часто помилялась, то після короткої перерви стала набагато точніше. Суперниці знову йшли нога в ногу поки в шостому геймі Світоліна не віддала свою подачу. Це й вирішило долю партії, яку американка забрала зі дзеркальним результатом.

У вирішальному сеті українка помилилась в п'ятому геймі. Ціна відданої подачі в поєдинках такого рівня надзвичайно висока. Фактично долю кожної партії вирішувала одна помилка когось з тенісисток. На жаль, саме Світоліна припустилась фатального промаху у вирішальному сеті. Як не намагалась українка виправитись, Кіз свого не віддавала. Найближче до брейку вітчизняна спортсменка була у 10-му геймі. Але суперниця забрала його. А разом з ним – сет і матч.

Таким чином Світоліна втретє в своїй кар'єрі дісталася чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Австралії. І втретє поступилась на цій стадії. Вона останньою з українок залишила перший мейджор сезону.

Фото: Еліна Світоліна (x.com/AustralianOpen)