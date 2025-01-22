Сделала на одну ошибку больше: Свитолина не пробилась в полуфинал Australian Open 2025

Australian Open 2025, одиночный разряд, четвертьфинал

Элина Свитолина - Мэдисон Киз - 6:3, 3:6, 4:6

На пути у отечественной теннисистки, которая занимает в рейтинге WTA 27-е место стала 14-я ракетка мира - американка Мэдисон Киз.

Соперницы хорошо знают друг друга: это была их шестая встреча на корте. В предыдущих пяти небольшое преимущество было на стороне американки, которая имела три победы против двух у Свитолиной.

Четвертьфинальный поединок в Мельбурне лучше начала украинка. В стартовом сете она подавала первой, а поскольку соперницы методично брали свои подачи, постоянно находилась на шаг впереди. Американка догоняла, но в восьмом гейме Свитолина лучше сыграла и на ее подаче. А потом довольно легко взяла свою. Партия за украинкой - 6:3.

Во втором сете мы уже увидели совсем другую Киз. Если на старте игры она действовала активно, но часто ошибалась, то после короткого перерыва стала намного точнее. Соперницы снова шли нога в ногу пока в шестом гейме Свитолина не отдала свою подачу. Это и решило судьбу партии, которую американка забрала с зеркальным результатом.

В решающем сете украинка ошиблась в пятом гейме. Цена отданной подачи в поединках такого уровня чрезвычайно высока. Фактически судьбу каждой партии решала одна ошибка кого-то из теннисисток. К сожалению, именно Свитолина допустила роковой промах в решающем сете. Как ни пыталась украинка исправиться, Киз своего не отдавала. Ближе всего к брейку отечественная спортсменка была в 10-м гейме. Но соперница забрала его. А вместе с ним - сет и матч.

Таким образом Свитолина в третий раз в своей карьере добралась до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии. И в третий раз уступила на этой стадии. Она последней из украинок покинула первый мэйджор сезона.

Фото: Элина Свитолина (x.com/AustralianOpen)