Світоліна без бою вийшла на росіянку-втікачку в чвертьфіналі Гран-прі Страсбурга

На відмові суперниці найсильніша українська тенісистка в історії Еліна Світоліна пройшла до 1/4 фіналу Internationaux de Strasbourg.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

У середу 28-річна українка повинна була зустрітися з Ерін Раутліфф у другому колі змагань. Однак, австралійська тенісистка достроково знялася з турніру.

Світоліна, яка раніше отримала вайлдкард від організаторів, без боротьби опинилася в чвертьфіналі. Там її суперницею стане Вероніка Грачова. Росіянка в трьох сетах здолала китаянку Бай (6:3, 3:6, 7:6).

Широкий загал дізнався про Грачову в березні. Тоді вона подала заявку на отримання громадянства Франції з перспективою виступів і в національній команді. Російські медіа висунули припущення, що тенісистка прагне отримати громадянство ЄС, аби не мати проблем із отриманням віз на турніри.

Турнірні шляхи Світоліної перетиналися з Грачовою на "Ролан Гарросі-2020". Тоді українська тенісистка перемогла в двох сетах. Цьогоріч росіянка з мріями про паспорт Франції програла фінал турніру в американському Остіні українці Марті Костюк.