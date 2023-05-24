ua ru
Ср, 24 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Світоліна без бою вийшла на росіянку-втікачку в чвертьфіналі Гран-прі Страсбурга

Новость на русском →
Страсбург, Середа 24 травня 2023 20:29
Світоліна без бою вийшла на росіянку-втікачку в чвертьфіналі Гран-прі Страсбурга Фото: Еліна Світоліна відновила кар'єру в квітні (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

На відмові суперниці найсильніша українська тенісистка в історії Еліна Світоліна пройшла до 1/4 фіналу Internationaux de Strasbourg.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

У середу 28-річна українка повинна була зустрітися з Ерін Раутліфф у другому колі змагань. Однак, австралійська тенісистка достроково знялася з турніру.

Світоліна, яка раніше отримала вайлдкард від організаторів, без боротьби опинилася в чвертьфіналі. Там її суперницею стане Вероніка Грачова. Росіянка в трьох сетах здолала китаянку Бай (6:3, 3:6, 7:6).

Широкий загал дізнався про Грачову в березні. Тоді вона подала заявку на отримання громадянства Франції з перспективою виступів і в національній команді. Російські медіа висунули припущення, що тенісистка прагне отримати громадянство ЄС, аби не мати проблем із отриманням віз на турніри.

Турнірні шляхи Світоліної перетиналися з Грачовою на "Ролан Гарросі-2020". Тоді українська тенісистка перемогла в двох сетах. Цьогоріч росіянка з мріями про паспорт Франції програла фінал турніру в американському Остіні українці Марті Костюк.

До слова, раніше Ястремська здолала другий раунд кваліфікації French Open-2023.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Элина Свитолина Теннис
NEWS
Ціна за Бахмут. Скільки знищено "вагнерівців" і чому у Пригожина знову істерика
Ціна за Бахмут. Скільки знищено "вагнерівців" і чому у Пригожина знову істерика
DAILY
Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром