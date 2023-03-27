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Російська тенісистка з топ-100 рейтингу WTA вирішила втекти до Європи

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Париж, Понеділок 27 березня 2023 12:22
Російська тенісистка з топ-100 рейтингу WTA вирішила втекти до Європи Фото: Варвара Грачова проводить найкращий сезон у кар'єрі (atxopen.com)
Автор: Антон Федорців

Заявку на отримання громадянства Франції подала молода росіянка Варвара Грачова. Нещодавно вона програла фінал тенісного турніру в Остіні українці Марті Костюк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на L'Equipe.

54-та ракетка світу вирішила змінити громадянство. Незабаром вона може розпочати виступи під французьким стягом, а не нейтральним прапором.

Грачова вирішила влаштуватися у Франції. Там вона тренується з 2016 року. Уродженка Москви нібито вже здала необхідні для отримання паспорта республіки мовні тести. Місцева преса прогнозує, що Грачова виступатиме в складі французької збірної.

Натомість російська преса впевнена, що 22-річна росіянка вирішила отримати паспорт ЄС із практичних міркувань. Мовляв, таким чином Грачова уникне проблем із отриманням віз для професіональних виступів. Тим часом від місця у збірній Росії вона нібито не відмовиться.

Нинішній сезон – найкращий у кар'єрі Грачової. Вона виграла 14 із останніх 16-ти матчів у турі. У березні росіянка програла фінал ATX Open Austin. Наразі Грачова веде боротьбу за титул у Маямі.

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