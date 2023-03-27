Російська тенісистка з топ-100 рейтингу WTA вирішила втекти до Європи

Заявку на отримання громадянства Франції подала молода росіянка Варвара Грачова. Нещодавно вона програла фінал тенісного турніру в Остіні українці Марті Костюк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на L'Equipe .

54-та ракетка світу вирішила змінити громадянство. Незабаром вона може розпочати виступи під французьким стягом, а не нейтральним прапором.

Грачова вирішила влаштуватися у Франції. Там вона тренується з 2016 року. Уродженка Москви нібито вже здала необхідні для отримання паспорта республіки мовні тести. Місцева преса прогнозує, що Грачова виступатиме в складі французької збірної.

Натомість російська преса впевнена, що 22-річна росіянка вирішила отримати паспорт ЄС із практичних міркувань. Мовляв, таким чином Грачова уникне проблем із отриманням віз для професіональних виступів. Тим часом від місця у збірній Росії вона нібито не відмовиться.

Нинішній сезон – найкращий у кар'єрі Грачової. Вона виграла 14 із останніх 16-ти матчів у турі. У березні росіянка програла фінал ATX Open Austin. Наразі Грачова веде боротьбу за титул у Маямі.