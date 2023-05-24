ua ru
Ср, 24 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Свитолина без боя вышла на беглую россиянку в четвертьфинале Гран-при Страсбурга

Новина українською →
Страсбург, Среда 24 мая 2023 20:29
Свитолина без боя вышла на беглую россиянку в четвертьфинале Гран-при Страсбурга Фото: Элина Свитолина возобновила карьеру в апреле (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

На отказе соперницы сильнейшая украинская теннисистка в истории Элина Свитолина прошла в 1/4 финала International de Strasbourg.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

В среду 28-летняя украинка должна была встретиться с Эрин Раутлифф во втором круге соревнований. Однако австралийская теннисистка досрочно снялась с турнира.

Свитолина, ранее получившая уайлд-кард от организаторов, без борьбы оказалась в четвертьфинале. Там ее соперницей станет Вероника Грачева. Россиянка в трех сетах одолела китаянку Бай (6:3, 3:6, 7:6).

Широкая общественность узнала о Грачевой в марте. Тогда она подала заявку на получение гражданства Франции с перспективой выступлений и в национальной команде. Российские медиа выдвинули предположение, что теннисистка стремится получить гражданство ЕС, чтобы не испытывать проблем с получением виз на турниры.

Турнирные пути Свитолиной пересекались с Грачевой на "Ролан Гарросе-2020". Тогда украинская теннисистка победила в двух сетах. В этом году россиянка с мечтами о паспорте Франции проиграла финал турнира в американском Остине украинке Марте Костюк.

К слову, ранее Ястремская преодолела второй раунд квалификации French Open-2023.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Элина Свитолина Теннис
NEWS
Цена за Бахмут. Сколько уничтожено "вагнеровцев" и почему у Пригожина опять истерика
Цена за Бахмут. Сколько уничтожено "вагнеровцев" и почему у Пригожина опять истерика
DAILY
Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром