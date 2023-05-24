Свитолина без боя вышла на беглую россиянку в четвертьфинале Гран-при Страсбурга

На отказе соперницы сильнейшая украинская теннисистка в истории Элина Свитолина прошла в 1/4 финала International de Strasbourg.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

В среду 28-летняя украинка должна была встретиться с Эрин Раутлифф во втором круге соревнований. Однако австралийская теннисистка досрочно снялась с турнира.

Свитолина, ранее получившая уайлд-кард от организаторов, без борьбы оказалась в четвертьфинале. Там ее соперницей станет Вероника Грачева. Россиянка в трех сетах одолела китаянку Бай (6:3, 3:6, 7:6).

Широкая общественность узнала о Грачевой в марте. Тогда она подала заявку на получение гражданства Франции с перспективой выступлений и в национальной команде. Российские медиа выдвинули предположение, что теннисистка стремится получить гражданство ЕС, чтобы не испытывать проблем с получением виз на турниры.

Турнирные пути Свитолиной пересекались с Грачевой на "Ролан Гарросе-2020". Тогда украинская теннисистка победила в двух сетах. В этом году россиянка с мечтами о паспорте Франции проиграла финал турнира в американском Остине украинке Марте Костюк.