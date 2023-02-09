Світоліна анонсувала повернення на корт: восени вона народила доньку

28-річна спортсменка заявила наміри повернення на корт. Наразі останній матч у професіоналах вона зіграла торік у березні.

"Буду повертатися в тур у квітні – це моє завдання, яке буду намагатися брати на себе. Подивимось, у якому фізичному і ментальному стані я буду. Квітень стоїть у моєму плані", – розповіла Світоліна.

У жовтні екс-перша ракетка України стала матір'ю дівчинки Скаї. Батько дитини – тенісист-професіонал Гаель Монфіс. За словами українки, донька подорожуватиме з батьками в рамках тенісного туру.

Професіональна кар'єра Світоліної розпочалося в 2010 році. З того часу вона здобула 16 титулів в одиночному розряді. Зокрема, українка тріумфувала в WTA Finals-2018 та виграла бронзову медаль Олімпіади-2020. Пік рейтингу – 3-тє місце (осінь 2017-го).