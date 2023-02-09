Свитолина анонсировала возвращение на корт: осенью она родила дочь

28-летняя спортсменка заявила о намерениях возвращения на корт. В данный момент последний матч в профессионалах она сыграла в марте прошлого года.

"Буду возвращаться в тур в апреле – это моя задача, которую буду пытаться брать на себя. Посмотрим, в каком физическом и ментальном состоянии я буду. Апрель стоит в моем плане", – рассказала Свитолина.

В октябре экс-первая ракетка Украины стала матерью девочки Скаи. Отец ребенка – теннисист-профессионал Гаэль Монфис. По словам украинки, дочь будет путешествовать с родителями в рамках теннисного тура.

Профессиональная карьера Светолиной началась в 2010 году. С этого времени она получила 16 титулов в одиночном разряде. В частности, украинка триумфовала в WTA Finals-2018 и выиграла бронзовую медаль Олимпиады-2020. Пик рейтинга – 3-е место (осень 2017-го).