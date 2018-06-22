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Свитолина вылетела от Бузарнеску второй турнир подряд

НовостиСпорт    22.06.2018 - 23:42
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/WTA)
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/WTA)

Украинка вновь проиграла румынке в Бирмингеме

Пятая ракетка мира Элина Свитолина проиграла 30 ракетку мира румынку Михаэлу Бузарнеску со счетом 6:3, 6:2 и вылетела из турнира в Бирмингеме в четвертьфинале.

За 1 час и 12 минут игры румынка трижды подала навылет и реализовала четыре брейк-поинта. Украинка совершила два эйса и четыре двойные ошибки.

Бузарнеску во второй раз в сезоне обыграла украинку. До этого румынка выбила украинку из Roland Garros в четвертом круге.

Напомним, бэкхенд украинской тенниситки Элины Свитолиной в матче 1/8 финала турнира в Бирмингеме против француженки Ализе Корне признан ударом дня

Свитолина впервые вышла в четвертьфинал турнира в Бирмингеме Свитолина с победы стартовала на своем первом травяном турнире сезона
Теги публикации: Теннис, Элина Свитолина, соревнования  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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