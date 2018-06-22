Свитолина вылетела от Бузарнеску второй турнир подряд

Украинка вновь проиграла румынке в Бирмингеме

Пятая ракетка мира Элина Свитолина проиграла 30 ракетку мира румынку Михаэлу Бузарнеску со счетом 6:3, 6:2 и вылетела из турнира в Бирмингеме в четвертьфинале.

За 1 час и 12 минут игры румынка трижды подала навылет и реализовала четыре брейк-поинта. Украинка совершила два эйса и четыре двойные ошибки.

Бузарнеску во второй раз в сезоне обыграла украинку. До этого румынка выбила украинку из Roland Garros в четвертом круге.

Напомним, бэкхенд украинской тенниситки Элины Свитолиной в матче 1/8 финала турнира в Бирмингеме против француженки Ализе Корне признан ударом дня.