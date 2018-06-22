Світоліна в 1/4 фіналу турніру в БірмінгеміСвітоліна вилетіла від Бузарнеску другий турнір поспіль

Українка знову програла румунці в Бірмінгемі

П'ята ракетка світу Еліна Світоліна програла 30 ракетку світу румунку Міхаелу Бузарнеску з рахунком 6:3, 6:2 і вилетіла з турніру в Бірмінгемі в чвертьфіналі.

За 1 годину і 12 хвилин гри румунка тричі подала навиліт і реалізувала чотири брейк-поінт. Українка зробила два ейси і чотири подвійні помилки.

Бузарнеску вдруге в сезоні обіграла українку. До цього румунка вибила українку з Roland Garros в четвертому колі.

Нагадаємо, бекхенд української теннісіткі Еліни Світоліної в матчі 1/8 фіналу турніру в Бірмінгемі проти француженки Алізе Корне визнаний ударом дня.