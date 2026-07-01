Світло 1 липня відключатимуть по всій Україні: коли почнуть діяти графіки

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Причини відключень : обмеження застосовуються внаслідок зростання споживання електроенергії через спеку та активне використання кондиціонерів.

: обмеження застосовуються внаслідок зростання споживання електроенергії через спеку та активне використання кондиціонерів. Коли діють графіки : 1 липня відключення відбудуться з 17:00 до 22:00.

: 1 липня відключення відбудуться з 17:00 до 22:00. Кого стосується : обмеження торкнуться всіх споживачів - як побутових, так і промисловість з бізнесом (в обсязі 1 черги).

: обмеження торкнуться всіх споживачів - як побутових, так і промисловість з бізнесом (в обсязі 1 черги). Як дізнатися графіки : перевірити обмеження можна через застосунок або на сайтах YASNO, а також сайтах чи соцмережах обленерго.

: перевірити обмеження можна через застосунок або на сайтах YASNO, а також сайтах чи соцмережах обленерго. Як допомогти системі: українців закликали не вмикати одночасно кілька потужних приладів, користуватись ними з 16:00 до 23:00, а також не охолоджувати приміщення кондиціонером нижче 23-24 градусів.

Як відключатимуть світло

За вказівкою "Укренерго" сьогодні в усіх областях України графіки діятимуть:

з 17:00 до 22:00 - обмеження потужності для промисловості та бізнесу;

- обмеження потужності для промисловості та бізнесу; з 17:00 до 22:00 - погодинні відключення для побутових споживачів запроваджуються графіки погодинних відключень (в обсязі 1 черги).

Де перевірити графіки

Актуальну інформацію щодо відключень по областях можна дізнатися на офіційних сторінках або у соцмережах операторів системи розподілу (обленерго). Мешканці Києва та Дніпропетровщини можуть користуватись ресурсами YASNO (застосунок, сайт для Києва, сайт для Дніпропетровщини).

Причини запровадження обмежень

В "Укренерго" розповіли, що повернення графіків відключень відбулося через різке зростання споживання електроенергії через спеку, яка охопила всю Україну. Масове використання кондиціонерів призвело до збільшення обсягу енергоспоживання щонайменше на 25%.

Додатково на енергосистему впливають планові ремонти на енергооб'єктах, усунення наслідків російських обстрілів, а також скорочення обсягів імпорту електроенергії.