Світло 1 липня відключатимуть по всій Україні: коли почнуть діяти графіки

В середу, 1 липня, усіх областей України торкнуться відключення електроенергії. Обмеження будуть стосуватись як побутових споживачів, так і промисловості.
В які години чекати на відключення та як дізнатися їхні графіки - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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За вказівкою "Укренерго" сьогодні в усіх областях України графіки діятимуть:
Актуальну інформацію щодо відключень по областях можна дізнатися на офіційних сторінках або у соцмережах операторів системи розподілу (обленерго). Мешканці Києва та Дніпропетровщини можуть користуватись ресурсами YASNO (застосунок, сайт для Києва, сайт для Дніпропетровщини).
В "Укренерго" розповіли, що повернення графіків відключень відбулося через різке зростання споживання електроенергії через спеку, яка охопила всю Україну. Масове використання кондиціонерів призвело до збільшення обсягу енергоспоживання щонайменше на 25%.
Додатково на енергосистему впливають планові ремонти на енергооб'єктах, усунення наслідків російських обстрілів, а також скорочення обсягів імпорту електроенергії.
Для того, щоб зменшити навантаження на енергетичну систему країни, громадянам необхідно:
Енергетики попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому необхідно стежити за повідомленнями обленерго.