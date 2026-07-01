UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Світло 1 липня відключатимуть по всій Україні: коли почнуть діяти графіки

16:47 01.07.2026 Ср
2 хв
Як українцям допомогти енергосистемі країни?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: в Україні сьогодні діятимуть графіки відключення світла (Getty Images)

В середу, 1 липня, усіх областей України торкнуться відключення електроенергії. Обмеження будуть стосуватись як побутових споживачів, так і промисловості.

В які години чекати на відключення та як дізнатися їхні графіки - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Причини відключень: обмеження застосовуються внаслідок зростання споживання електроенергії через спеку та активне використання кондиціонерів.
  • Коли діють графіки: 1 липня відключення відбудуться з 17:00 до 22:00.
  • Кого стосується: обмеження торкнуться всіх споживачів - як побутових, так і промисловість з бізнесом (в обсязі 1 черги).
  • Як дізнатися графіки: перевірити обмеження можна через застосунок або на сайтах YASNO, а також сайтах чи соцмережах обленерго.
  • Як допомогти системі: українців закликали не вмикати одночасно кілька потужних приладів, користуватись ними з 16:00 до 23:00, а також не охолоджувати приміщення кондиціонером нижче 23-24 градусів.

Як відключатимуть світло

За вказівкою "Укренерго" сьогодні в усіх областях України графіки діятимуть:

  • з 17:00 до 22:00 - обмеження потужності для промисловості та бізнесу;
  • з 17:00 до 22:00 - погодинні відключення для побутових споживачів запроваджуються графіки погодинних відключень (в обсязі 1 черги).

Де перевірити графіки

Актуальну інформацію щодо відключень по областях можна дізнатися на офіційних сторінках або у соцмережах операторів системи розподілу (обленерго). Мешканці Києва та Дніпропетровщини можуть користуватись ресурсами YASNO (застосунок, сайт для Києва, сайт для Дніпропетровщини).

Причини запровадження обмежень

В "Укренерго" розповіли, що повернення графіків відключень відбулося через різке зростання споживання електроенергії через спеку, яка охопила всю Україну. Масове використання кондиціонерів призвело до збільшення обсягу енергоспоживання щонайменше на 25%.

Додатково на енергосистему впливають планові ремонти на енергооб'єктах, усунення наслідків російських обстрілів, а також скорочення обсягів імпорту електроенергії.

Як допомогти енергосистемі

Для того, щоб зменшити навантаження на енергетичну систему країни, громадянам необхідно:

  • уникати одночасного використання кількох потужних приладів;
  • обмежити користування потужними електроприладами з 16:00 до 23:00;
  • встановлювати кондиціонер на 23-24 градуси, оскільки охолодження приміщення до 22 градусів і нижче призводить до зростання споживання на 8% за кожен градус.

Енергетики попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому необхідно стежити за повідомленнями обленерго.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
УкренергоГрафіки відключення світлаЕлектроенергія