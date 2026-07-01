Свет 1 июля будут отключать по всей Украине: когда начнут действовать графики

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Причины отключений : ограничения применяются вследствие роста потребления электроэнергии из-за жары и активного использования кондиционеров.

: ограничения применяются вследствие роста потребления электроэнергии из-за жары и активного использования кондиционеров. Когда действуют графики : 1 июля отключения состоятся с 17:00 до 22:00.

: 1 июля отключения состоятся с 17:00 до 22:00. Кого касается : ограничения коснутся всех потребителей - как бытовых, так и промышленность с бизнесом (в объеме 1 очереди).

: ограничения коснутся всех потребителей - как бытовых, так и промышленность с бизнесом (в объеме 1 очереди). Как узнать графики : проверить ограничения можно через приложение или на сайтах YASNO, а также сайтах или соцсетях облэнерго.

: проверить ограничения можно через приложение или на сайтах YASNO, а также сайтах или соцсетях облэнерго. Как помочь системе: украинцев призывали не включать одновременно несколько мощных приборов, пользоваться ими с 16:00 до 23:00, а также не охлаждать помещение кондиционером ниже 23-24 градусов.

Как будут отключать свет

По указанию "Укрэнерго" сегодня во всех областях Украины графики будут действовать:

с 17:00 до 22:00 - ограничение мощности для промышленности и бизнеса;

- ограничение мощности для промышленности и бизнеса; с 17:00 до 22:00 - почасовые отключения для бытовых потребителей вводятся графики почасовых отключений (в объеме 1 очереди).

Где проверить графики

Актуальную информацию об отключениях по областям можно узнать на официальных страницах или в соцсетях операторов системы распределения (облэнерго). Жители Киева и Днепропетровщины могут пользоваться ресурсами YASNO (приложение, сайт для Киева, сайт для Днепропетровщины).

Причины введения ограничений

В "Укрэнерго" рассказали, что возврат графиков отключений произошел из-за резкого роста потребления электроэнергии из-за жары, охватившей всю Украину. Массовое использование кондиционеров привело к увеличению объема энергопотребления минимум на 25%.

Дополнительно на энергосистему оказывают влияние плановые ремонты на энергообъектах, устранение последствий российских обстрелов, а также сокращение объемов импорта электроэнергии.