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Свет 1 июля будут отключать по всей Украине: когда начнут действовать графики

16:47 01.07.2026 Ср
2 мин
Как украинцам помочь энергосистеме страны?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: в Украине сегодня будут действовать графики отключения света (Getty Images)

В среду, 1 июля, всех областей Украины коснутся отключения электроэнергии. Ограничения будут касаться как бытовых потребителей, так и к промышленности.

В какие часы ждать отключения и как узнать их графики - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Причины отключений: ограничения применяются вследствие роста потребления электроэнергии из-за жары и активного использования кондиционеров.
  • Когда действуют графики: 1 июля отключения состоятся с 17:00 до 22:00.
  • Кого касается: ограничения коснутся всех потребителей - как бытовых, так и промышленность с бизнесом (в объеме 1 очереди).
  • Как узнать графики: проверить ограничения можно через приложение или на сайтах YASNO, а также сайтах или соцсетях облэнерго.
  • Как помочь системе: украинцев призывали не включать одновременно несколько мощных приборов, пользоваться ими с 16:00 до 23:00, а также не охлаждать помещение кондиционером ниже 23-24 градусов.

Как будут отключать свет

По указанию "Укрэнерго" сегодня во всех областях Украины графики будут действовать:

  • с 17:00 до 22:00 - ограничение мощности для промышленности и бизнеса;
  • с 17:00 до 22:00 - почасовые отключения для бытовых потребителей вводятся графики почасовых отключений (в объеме 1 очереди).

Где проверить графики

Актуальную информацию об отключениях по областям можно узнать на официальных страницах или в соцсетях операторов системы распределения (облэнерго). Жители Киева и Днепропетровщины могут пользоваться ресурсами YASNO (приложение, сайт для Киева, сайт для Днепропетровщины).

Причины введения ограничений

В "Укрэнерго" рассказали, что возврат графиков отключений произошел из-за резкого роста потребления электроэнергии из-за жары, охватившей всю Украину. Массовое использование кондиционеров привело к увеличению объема энергопотребления минимум на 25%.

Дополнительно на энергосистему оказывают влияние плановые ремонты на энергообъектах, устранение последствий российских обстрелов, а также сокращение объемов импорта электроэнергии.

Как помочь энергосистеме

Для того чтобы уменьшить нагрузку на энергетическую систему страны, гражданам необходимо:

  • избегать одновременного использования нескольких мощных устройств;
  • ограничить использование мощных электроприборов с 16:00 до 23:00;
  • устанавливать кондиционер на 23-24 градуса, поскольку охлаждение помещения до 22 градусов и ниже приводит к росту потребления на 8% за каждый градус.

Энергетики предупреждают, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому нужно следить за сообщениями облэнерго.

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