Свет 1 июля будут отключать по всей Украине: когда начнут действовать графики

В среду, 1 июля, всех областей Украины коснутся отключения электроэнергии. Ограничения будут касаться как бытовых потребителей, так и к промышленности.
В какие часы ждать отключения и как узнать их графики - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
По указанию "Укрэнерго" сегодня во всех областях Украины графики будут действовать:
Актуальную информацию об отключениях по областям можно узнать на официальных страницах или в соцсетях операторов системы распределения (облэнерго). Жители Киева и Днепропетровщины могут пользоваться ресурсами YASNO (приложение, сайт для Киева, сайт для Днепропетровщины).
В "Укрэнерго" рассказали, что возврат графиков отключений произошел из-за резкого роста потребления электроэнергии из-за жары, охватившей всю Украину. Массовое использование кондиционеров привело к увеличению объема энергопотребления минимум на 25%.
Дополнительно на энергосистему оказывают влияние плановые ремонты на энергообъектах, устранение последствий российских обстрелов, а также сокращение объемов импорта электроэнергии.
Для того чтобы уменьшить нагрузку на энергетическую систему страны, гражданам необходимо:
Энергетики предупреждают, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому нужно следить за сообщениями облэнерго.