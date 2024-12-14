Світло вимикатимуть в одну-дві черги: "Укренерго" дало графік на 15 грудня

Відключення світла в Україні

Зауважимо, що останніми місяцями Росія знову завдавала значних ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Нагадаємо, що вчора, 13 грудня, РФ завдала одного з наймасштабніших комбінованих ударів по енергетиці України. Було відразу запущено крилаті ракети, балістику та дрони. В західних регіонах було зафіксовано влучання, а по території України посилили графіки відключень світла.

Детальніше про наслідки атаки, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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