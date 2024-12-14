Свет будут отключать в одну-две очереди: "Укрэнерго" дало график на 15 декабря

Завтра, 15 декабря, время применения и объем ограничений для потребителей будут отличаться. В частности для бытовых потребителей:

08:00 - 14:00 - одна очередь отключений;

14:00 - 17:00 - две очереди отключений;

17:00 - 22:00 - одна очередь отключений.

Применение графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса будут действовать с 08:00 до 22:00.

Причина введения ограничений неизменна, а именно повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак в течение двух последних месяцев.

"Ремонтные работы продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - добавили в компании.