Свет возвращается после массовых отключений: ситуация в регионах

По состоянию на вечер 23 ноября 2022 года восстанавливается энергоснабжение регионов, пострадавших в результате российских ракетных атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Киев

По состоянию на 23:00 энергосистема столицы Украины запитана электричеством. Началось подключение критической инфраструктуры, после этого свет получат остальные потребители.

Киевская область

Энергосистема запитана. Уже подключено 20% потребителей.

Львовская область

Электроснабжение восстановлено на 90%. Областной центр уже со светом, однако из-за плановых отключений электричество может быть не во всех домах. Также восстанавливается подача тепла и воды.

Одесская область

Восстановлено водо- и теплоснабжение. Что касается света, то область запитана, продолжается подключение абонентов.

Запорожская область

Энергосистема региона запитана.

Черновицкая область

Тоже запитана, проводятся стабилизационные отключения.

Черниговская область

Начинается подключение абонентов.

Волынская область

Подключены объекты критической инфраструктуры. Далее - бытовые потребители.

Ровенская область

Подключена критическая инфраструктура.

Черкасская область

Подключена критическая инфраструктура и часть бытовых потребителей.

Ивано-Франковская область

В области уже введены графики стабилизационных отключений.

Тернопольская область

Энергосистема запитана.

Хмельницкая область

Критическая инфраструктура уже работает. Подключена часть бытовых потребителей.

Харьковская область

Идет подключение абонентов.

Николаевская область

Энергосистема региона запитана, продолжается подключение потребителей.

Днепропетровская область

Критическая инфраструктура уже подключена.