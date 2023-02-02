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Світло у Миколаївській області будуть вимикати по-новому: оновлений графік

Фото: світло у Миколаївській області будуть вимикати по-новому (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Жителям Миколаєва та області ввели оновлений графік відключення електроенергії. Нові підчерги змінюватимуть одна одну рівномірно та послідовно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

У новому графіку відключень збільшили кількість черг - їх стало шість. Вимкнення на них будуть рівномірними.

"Енергетики намагалися максимально зберегти звичні вже години відключення, закріплені за кожною адресою, проте зміни все ж є, тому потрібно наново знайти себе в черзі та під черзі", - написав Кім.

За його словами, новий графік покликаний забезпечити справедливий розподіл відключень. Однак сьогодні в області електропостачання відключають по старому графіку. Про перехід на новий графік людей буде попереджено завчасно.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві на насосних станціях водопроводу виникла технічна проблема. Через це жителів міста попередили про низький тиск подачі води, а деякі райони взагалі можуть бути без водопостачання.

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МиколаївблекаутГрафік відключення світла