Свет в Николаевской области будут выключать по-новому: обновленный график

Жителям Николаева и области введен обновленный график отключения электроэнергии. Новые почерки будут сменять друг друга равномерно и последовательно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.
В новом графике отключений увеличили количество очередей - их стало шесть. Выключения на них будут равномерными.
"Энергетики пытались максимально сохранить привычные уже часы отключения, закрепленные за каждым адресом, однако изменения все же есть, поэтому нужно заново найти себя в очереди и под очереди", - написал Ким.
По его словам, новый график призван обеспечить справедливое распределение отключений. Однако сегодня в области электроснабжения отключают по старому графику. О переходе на новый график людей будет предупреждено раньше времени.
Ранее сообщалось, что в Николаеве на насосных станциях водопровода возникла техническая проблема. Поэтому жителей города предупредили о низком давлении подачи воды, а некоторые районы вообще могут быть без водоснабжения.
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