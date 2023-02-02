Свет в Николаевской области будут выключать по-новому: обновленный график

В новом графике отключений увеличили количество очередей - их стало шесть. Выключения на них будут равномерными.

"Энергетики пытались максимально сохранить привычные уже часы отключения, закрепленные за каждым адресом, однако изменения все же есть, поэтому нужно заново найти себя в очереди и под очереди", - написал Ким.

По его словам, новый график призван обеспечить справедливое распределение отключений. Однако сегодня в области электроснабжения отключают по старому графику. О переходе на новый график людей будет предупреждено раньше времени.