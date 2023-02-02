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Свет в Николаевской области будут выключать по-новому: обновленный график

Фото: свет в Николаевской области будут выключать по-новому (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Жителям Николаева и области введен обновленный график отключения электроэнергии. Новые почерки будут сменять друг друга равномерно и последовательно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

В новом графике отключений увеличили количество очередей - их стало шесть. Выключения на них будут равномерными.

"Энергетики пытались максимально сохранить привычные уже часы отключения, закрепленные за каждым адресом, однако изменения все же есть, поэтому нужно заново найти себя в очереди и под очереди", - написал Ким.

По его словам, новый график призван обеспечить справедливое распределение отключений. Однако сегодня в области электроснабжения отключают по старому графику. О переходе на новый график людей будет предупреждено раньше времени.

Ранее сообщалось, что в Николаеве на насосных станциях водопровода возникла техническая проблема. Поэтому жителей города предупредили о низком давлении подачи воды, а некоторые районы вообще могут быть без водоснабжения.

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НиколаевблекаутГрафик отключения света