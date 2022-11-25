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Світло в Херсон повернуть в найближчі 3 дні, - ДТЕК

Фото: світло в Херсон повернуть в найближчі 3 дні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Енергетики розраховують відновити електропостачання звільненого від окупантів Херсону в найближчі три дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора "ДТЕК Мережі" Олександра Фоменка в ефірі телемарафону.

"Ми дійсно допомагаємо Херсонській області, працює бригада з Одещини працює на півдні області, займається електропостачанням міста Херсон. Сьогодні наші бригади закінчують відновлення лінії 150 кВ і у нас є впевненість, що електропостачання міста Херсон буде відновлено найближчі дні. Або в неділю, або в понеділок, а мабуть, у суботу", - повідомив Фоменко.

Також бригади ДТЕК працюють на півночі Херсонської області для відновлення електропостачання Берислава й інших населених пунктів регіону.

Нагадаємо, в перший день деокупації Херсону, ДТЕК запропонував місцевій владі і місцевому обленерго допомогу. Компанія спрямувала близько десяти аварійних бригад з Одещини та Дніпропетровщини.

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ДТЕКХерсон