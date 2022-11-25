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Свет в Херсон вернут в ближайшие 3 дня, - ДТЭК

Фото: свет в Херсон вернут в ближайшие 3 дня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Энергетики рассчитывают возобновить электроснабжение освобожденного от оккупантов Херсона в ближайшие три дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора "ДТЭК Сети" Александра Фоменко в эфире телемарафона.

"Мы действительно помогаем Херсонской области, работает бригада из Одесщины работает на юге области, занимается электроснабжением города Херсона. Сегодня наши бригады заканчивают восстановление линии 150 кВ и у нас есть уверенность, что электроснабжение города Херсона будет восстановлено ближайшие дни. Или в воскресенье, или в понедельник, а пожалуй, в субботу", - сообщил Фоменко.

Также бригады ДТЭК работают на севере Херсонской области по восстановлению электроснабжения Берислава и других населенных пунктов региона.

Напомним, в первый день деоккупации Херсона, ДТЭК предложил местным властям и местному облэнерго помощь. Компания направила около десяти аварийных бригад из Одесской и Днепропетровщины.

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ДТЭКХерсон