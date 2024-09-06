UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Світла буде більше. Скасування графіків продовжили ще на годину

Фото: скасування графіків відключення світла продовжили ще на годину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У низці областей України продовжили період без графіків відключень світла. Обмеження не діятимуть до 17:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві обленерго.

Як повідомляло "Укренерго", сьогодні з 10:00 до 16:00 не вимикали світло у Херсонській, Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській, Рівненській областях.

А з 11:00 до 16:00 не було графіків у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій областях.

Відомо, що у низці областей скасування графіків відключень світла продовжили ще на годину - до 17:00. Йдеться щонайменше про Миколаївську, Львівську, Закарпатську, Івано-Франківську, Одеську області.

 

Яка ситуація зі світло зараз

Росія націлилася на енергетику України з весни і завдала низки масштабних ударів по важливих об'єктах. Внаслідок атак були зруйновані декілька ТЕС в Україні, а також атаковані декілька ГЕС.

Останній масштабний обстріл енергетики відбувся 26 серпня. Росія атакувала енергетичні об'єкти у 15 регіонах України. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

За попередніми повідомленнями "Укренерго", сьогодні, 6 вересня, в Україні протягом всієї доби повинні були діяти графіки відключень світла. Але, як відомо, були зміни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкренергоГрафіки відключення світлаЕлектроенергіяВідключеня світла