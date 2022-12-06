Без світла 6-7 годин? У YASNO пояснили, що робити і чому не варто дзвонити до кол-центру

Алгоритм дій

Так, Коваленко пропонує дотримуватися наступного алгоритму дій:

Перше. З'ясувати, чи є у вас в домі аварія. Тут можна почати з сайту YASNO - ввести адресу і якщо є аварія, на сайті це буде відображатися.

Як зазначають у YASNO, наразі непогода та всі включення та відключення підвищили рівень аварійності системи.

Друге. Якщо аварія - потрібно звертатися до ЖЕКу або ОСББ, в них є свій контакт з мережами.

Третє. Якщо немає аварії - треба подивитись на графік. Якщо світла немає більше ніж 6-7 годин і діють екстрені відключення, Коваленко рекомендує написати в приватні повідомлення у Facebook представникам енергомереж.

Не дзвоніть в кол-центри

"Я дуже не раджу дзвонити на кол-центр YASNO або мереж, тому що коли у нас були екстрені відключення в перший день - в одну хвилину 6-7 тисяч дзвінків іде. Але треба розуміти, що колеги в кол-центрах не знають інформації, в них немає по кожній адресі даних. Тому, якщо 6-7 годин немає світла і немає аварій - треба написати в приватні свою адресу і колеги візьмуть заявку в роботу", - пояснив Коваленко.