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Без світла 16 тисяч осель: коли відновлять електрику в Київській області

Фото: 16 тисяч осель в Київській області все ще без світла (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Київській області без електропостачання все ще залишаються 16 тисяч домівок. Світло обіцяють відновити до кінця дня, але мешканців попереджають і про стабілізаційні відключення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Олексія Кулеби в Telegram.

"На Київщині 16 тисяч осель залишаються без електропостачання. Наші енергетики працюють третю добу в режимі нон-стоп. Протягом дня відновимо електрику для всіх абонентів", - написав Кулеба.

Він також повідомив, що близько 6:00 ранку по регіону почалися планові стабілізаційні вимкнення.

"Будьте готові до відсутності електрики. Тримаймо енергетичний фронт!" - закликав Кулеба.

Нагадаємо, що вранці 31 жовтня росіяни вчергове масовано вдарили по об'єктах енергосистеми низки регіонів України. Було збито більшу частину ракет, але частина влучила в ціль, через що в Києві та в низці областей зникло світло та водопостачання. Деякі домівки в Київській області все ще без електрики.

Додамо, що сьогодні в Україні запровадили погодинні відключення світла, обмеження діятимуть у північних, центральних та східних областях. Всі подробиці щодо відключень писало РБК-Україна.

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Київська область