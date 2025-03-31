У світі ростуть черги на гібриди Toyota: у компанії назвали причину
Toyota стала серйозно затримувати поставки автомобілів. Японський автовиробник не помилився зі ставкою на гібриди: за останні п'ять років продажі таких машин зросли майже втричі, до 16,1 мільйона штук на рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Попит настільки високий, що Toyota не справляється з поставками, і багатьом клієнтам на ключових ринках доводиться чекати на свої машини по кілька місяців. Так, європейцям доводиться чекати гібридні Toyota у середньому по 60-70 днів. Це вдвічі більше, ніж два роки тому. Найбільш гостро відчувається дефіцит Yaris Cross і RAV4. У Японії термін очікування ще більший – від двох до п'яти місяців.
Сама Toyota в курсі проблеми. Компанія заявляє, що темпи виробництва гібридних автомобілів відповідають раніше затвердженому плану, проте попит на гібриди значно зріс за останній рік у всіх регіонах. Вона обіцяє зробити все можливе, щоб збільшити виробництво відповідно до нових ринкових реалій.
Так, в Індії Toyota вкладе додаткові кошти, щоби розширити потужності під складання додаткових 100 тисяч машин на рік. Ще 14 млрд доларів буде інвестовано в акумуляторний завод у Північній Кароліні, США.
Особливо важливо для компанії зберегти рівний темп постачання в Китаї, де тільки гібриди опинилися в плюсі минулого року. Загальні продажі Toyota на найбільшому авторинку світу впали на сім відсотків, тоді як попит на гібриди підскочив на 27 відсотків.
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