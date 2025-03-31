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В мире растут очереди на гибриды Toyota: в компании назвали причину

Понедельник 31 марта 2025 14:32
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В мире растут очереди на гибриды Toyota: в компании назвали причину Фото: в мире растут очереди на гибриды Toyota (toyota.eu)
Автор: Константин Широкун

Toyota стала серьезно задерживать поставки автомобилей. Японский автопроизводитель не ошибся со ставкой на гибриды: за последние пять лет продажи таких машин выросли почти втрое, до 16,1 миллиона штук в год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Спрос настолько высок, что Toyota не справляется с поставками, и многим клиентам на ключевых рынках приходится ждать свои машины по несколько месяцев. Так, европейцам приходится ждать гибридные Toyota в среднем по 60-70 дней. Это вдвое больше, чем два года назад. Наиболее остро ощущается дефицит Yaris Cross и RAV4. В Японии срок ожидания еще больше - от двух до пяти месяцев.

Сама Toyota в курсе проблемы. Компания заявляет, что темпы производства гибридных автомобилей соответствуют ранее утвержденному плану, однако спрос на гибриды значительно вырос за последний год во всех регионах. Она обещает сделать все возможное, чтобы увеличить производство в соответствии с новыми рыночными реалиями.

Так, в Индии Toyota вложит дополнительные средства, чтобы расширить мощности под сборку дополнительных 100 тысяч машин в год. Еще 14 млрд долларов будет инвестировано в аккумуляторный завод в Северной Каролине, США.

В мире растут очереди на гибриды Toyota: в компании назвали причину

Особенно важно для компании сохранить ровный темп поставок в Китае, где только гибриды оказались в плюсе в прошлом году. Общие продажи Toyota на крупнейшем авторынке мира упали на семь процентов, тогда как спрос на гибриды подскочил на 27 процентов.

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