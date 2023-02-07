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У світі за останні дві доби було зафіксовано понад 265 землетрусів

Фото: у світі за останні дві доби було зафіксовано понад 265 землетрусів (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Вчені за останню добу зафіксували сотні землетрусів у Східній і Центральній Туреччині, а також біля узбережжя Сирії та Індонезії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

За їх даними, найбільш активні землетруси було зафіксовано у Туреччні. Там амплітуда коливань склала 7,8 балів за шкалою Ріхтера. А от на острові Ява коливання були 5,5 балів, у Мікронезії - 5,4 бала.

Всього за останні дві доби у всьому світі було зафіксовано 265 землетрусів магнітудою більше 4 балів.

Найменш потужні землетруси за останні 48 годин були:

  • Канарські острови - 1,7 за шкалою Ріхтера;
  • Піренеї - 1,5 за шкалою Ріхтера;
  • Альпи - 0,7 за шкалою Ріхтера.

Фото: у світі за останні дві доби було зафіксовано понад 265 землетрусів​​​​​​ (emsc-csem.org)

Нагадаємо, у понеділок, 6 лютого, в Туреччині, Сирії та Лівані почалися потужні землетруси, через які було зруйновано житлові будинки та інші будівлі.

Пізніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив у країні семиденну жалобу у зв'язку з трагедією.

Зазначимо, що через сильні землетруси в Туреччині могли загинути два українці, ще четверо наших громадян отримали поранення.

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