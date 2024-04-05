ua en ru
Пт, 05 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У світі є всього 300 систем. В Україні випробували дистанційну машину для розмінування MV-4

П'ятниця 05 квітня 2024 17:21
UA EN RU
У світі є всього 300 систем. В Україні випробували дистанційну машину для розмінування MV-4 Фото: машина для розмінування DOK-ING MV-4 (t.me_dsns_telegram)
Автор: Наталія Кава

В Україні пройшла випробування легка машина для розмінування DOK-ING MV-4. Її випробували на трьох типах ґрунтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінекономіки.

Як розповіли у відомстві, MV-4 пройшла випробування на піску, гравію та чорноземі. Її також використали на ділянках із густою рослинністю.

Окрім цього MV-4 випробували на "живучість" серією підривів близько 600 грамів в тротиловому еквіваленті. Після випробувань буде проведена процедура сертифікації.

MV-4 - це легка роботизована машина розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Вона стійка до детонацій протипіхотних мін та нерозірваних боєприпасів. Машина може витримати вибух протитанкової міни. За годину машина може розмінувати територію площею до 1500 м2. Керується пультом дистанційного керування, радіус дії якого – до 1500 метрів. Загалом у світі працює 300 систем MV-4, а в Україні на ній працюють фахівці ДСНС.

У світі є всього 300 систем. В Україні випробували дистанційну машину для розмінування MV-4

Фото: DOK-ING MV-4 (me.gov.ua)

Розмінування України

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

У квітні минулого року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.

До того ж в Україні компенсуватимуть витрати на замовлення розмінування.

Нещодавно у Харківській області під час робіт з розмінування території підірвалась спецтехніка. Постраждалих внаслідок інциденту немає.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Зеленський продовжив санкції проти топ-контрабандистів і не тільки
Зеленський продовжив санкції проти топ-контрабандистів і не тільки
DAILY
Ірина Мудра: США більш рішуче налаштовані на конфіскацію російських активів, ніж ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ірина Мудра: США більш рішуче налаштовані на конфіскацію російських активів, ніж ЄС