ua en ru
Сб, 22 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Світ знав про мільйони смертей, але мовчав: чому Голодомор ігнорували на Заході

Субота 22 листопада 2025 09:55
UA EN RU
Світ знав про мільйони смертей, але мовчав: чому Голодомор ігнорували на Заході Фото: СРСР приховував від світу Голодомор в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва, Василина Копитко

Світ знав про масову загибель українців під час Голодомору 1932-1933 років, але не зупинив трагедію.

Про те, чому міжнародна спільнота не відреагувала на злочини сталінського режиму, в інтерв'ю РБК-Україна розповів завідувач відділу дослідження геноциду Національного музею Голодомору-геноциду, доктор філософії з історії Михайло Костів.

"Інформацію мали. Просто не хотіли бачити"

За словами історика, твердження про повне приховування Голодомору - міф. У 1932-1933 роках у Великій Британії, США, Франції та інших країнах виходили публікації, які прямо говорили про масову загибель людей у Радянському Союзі.

"Якщо переглянути іноземну пресу того часу, інформації про Голодомор доволі багато. У західних країнах знали, що в Україні вмирають мільйони", - зазначає Костів.

Водночас СРСР вів власну інформаційну кампанію, наполягаючи, що ніякого голоду немає. Це створювало ефект "інформаційної війни".

Спроби допомоги, які СРСР відкидав

Першими реагувати почали українці на західноукраїнських землях - тодішній території Польщі та Румунії. Там створювали громадські комітети порятунку, збирали продукти й поширювали інформацію про трагедію.

Однак Радянський Союз заперечував сам факт голоду й офіційно жодної допомоги не приймав.

Надіслати продукти можна було лише приватно - через магазини мережі "Торгсин", доступні лише тим, хто мав родичів за кордоном.

Активістка Мілена Рудницька намагалася порушити питання Голодомору в Лізі Націй, однак міжнародна організація не ухвалила жодного рішення, здатного врятувати українців.

Хто говорив про Голодомор у Європі

Про трагедію також повідомляли європейські діячі:

  • норвежець Йоган Людвіг Мовенкель,
  • архієпископ Відня Теодор Інніцер,
  • німецький політичний діяч Евальд Амменде, який у 1935 році видав одну з перших книг про Голодомор і писав у пресі про мільйони жертв.

СРСР реагував агресивно - звинувачував Австрію та Німеччину у "наклепах" і публікував матеріали, покликані дискредитувати критиків.

Чому США не визнали Голодомор

В американській пресі також з’являлися матеріали про український голод, українська громада організовувала масові акції, а конгресмен Гамільтон Фіш намагався підняти це питання в Палаті представників.

Однак у 1933 році США та СРСР встановлювали дипломатичні відносини. Це стало ключовим чинником, який "переважив" тему голоду.

"Дехто в українській громаді Америки навіть критикував президента Франкліна Рузвельта за співпрацю з Радянським Союзом", - нагадує Костів.

Нагадаємо, 22 листопада 2025 року Україна вшановує День пам’яті жертв Голодоморів - день загальнонаціональної жалоби за мільйонами українців, убитих тоталітарним режимом СРСР.

Також ми розповідали про походження акції "свічка у вікні", яку запропонував американський історик Джеймс Мейс у 2003 році. Ми пояснювали, як виникла ця традиція, чому її підтримують щороку та ким був Мейс - один із головних дослідників Голодомору, який назвав його геноцидом українського народу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Голодомор Історія України
Новини
Трамп підтвердив дедлайн по мирному плану для України
Трамп підтвердив дедлайн по мирному плану для України
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті