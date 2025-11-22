ua en ru
Мир знал о миллионах смертей, но молчал: почему Голодомор игнорировали на Западе

Суббота 22 ноября 2025 09:55
UA EN RU
Мир знал о миллионах смертей, но молчал: почему Голодомор игнорировали на Западе Фото: СССР скрывал от мира Голодомор в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева, Василина Копытко

Мир знал о массовой гибели украинцев во время Голодомора 1932-1933 годов, но не остановил трагедию.

О том, почему международное сообщество не отреагировало на преступления сталинского режима, в интервью РБК-Украина рассказал заведующий отделом исследования геноцида Национального музея Голодомора-геноцида, доктор философии по истории Михаил Костив.

"Информацией владели. Просто не хотели видеть"

По словам историка, утверждение о полном сокрытии Голодомора - миф. В 1932-1933 годах в Великобритании, США, Франции и других странах выходили публикации, которые прямо говорили о массовой гибели людей в Советском Союзе.

"Если просмотреть иностранную прессу того времени, информации о Голодоморе довольно много. В западных странах знали, что в Украине умирают миллионы", - отмечает Костив.

В то же время СССР вел собственную информационную кампанию, настаивая, что никакого голода нет. Это создавало эффект "информационной войны".

Попытки помощи, которые СССР отвергал

Первыми реагировать начали украинцы на западноукраинских землях - тогдашней территории Польши и Румынии. Там создавали общественные комитеты спасения, собирали продукты и распространяли информацию о трагедии.

Однако Советский Союз отрицал сам факт голода и официально никакой помощи не принимал.

Отправить продукты можно было только частным образом - через магазины сети "Торгсин", доступные только тем, кто имел родственников за рубежом.

Активистка Милена Рудницкая пыталась поднять вопрос Голодомора в Лиге Наций, однако международная организация не приняла ни одного решения, способного спасти украинцев.

Кто говорил о Голодоморе в Европе

О трагедии также сообщали европейские деятели:

  • норвежец Иоганн Людвиг Мовенкель,
  • архиепископ Вены Теодор Инницер,
  • немецкий политический деятель Эвальд Амменде, который в 1935 году издал одну из первых книг о Голодоморе и писал в прессе о миллионах жертв.

СССР реагировал агрессивно - обвинял Австрию и Германию в "клевете" и публиковал материалы, призванные дискредитировать критиков.

Почему США не признали Голодомор

В американской прессе также появлялись материалы об украинском голоде, украинская община организовывала массовые акции, а конгрессмен Гамильтон Фиш пытался поднять этот вопрос в Палате представителей.

Однако в 1933 году США и СССР устанавливали дипломатические отношения. Это стало ключевым фактором, который "перевесил" тему голода.

"Некоторые в украинской общине Америки даже критиковали президента Франклина Рузвельта за сотрудничество с Советским Союзом", - напоминает Костив.

Напомним, 22 ноября 2025 года Украина чтит День памяти жертв Голодоморов - день общенационального траура по миллионам украинцев, убитых тоталитарным режимом СССР.

Также мы рассказывали о происхождении акции "свеча в окне", которую предложил американский историк Джеймс Мейс в 2003 году. Мы объясняли, как возникла эта традиция, почему ее поддерживают ежегодно и кем был Мейс - один из главных исследователей Голодомора, который назвал его геноцидом украинского народа.

