Мир знал о миллионах смертей, но молчал: почему Голодомор игнорировали на Западе
Мир знал о массовой гибели украинцев во время Голодомора 1932-1933 годов, но не остановил трагедию.
О том, почему международное сообщество не отреагировало на преступления сталинского режима, в интервью РБК-Украина рассказал заведующий отделом исследования геноцида Национального музея Голодомора-геноцида, доктор философии по истории Михаил Костив.
"Информацией владели. Просто не хотели видеть"
По словам историка, утверждение о полном сокрытии Голодомора - миф. В 1932-1933 годах в Великобритании, США, Франции и других странах выходили публикации, которые прямо говорили о массовой гибели людей в Советском Союзе.
"Если просмотреть иностранную прессу того времени, информации о Голодоморе довольно много. В западных странах знали, что в Украине умирают миллионы", - отмечает Костив.
В то же время СССР вел собственную информационную кампанию, настаивая, что никакого голода нет. Это создавало эффект "информационной войны".
Попытки помощи, которые СССР отвергал
Первыми реагировать начали украинцы на западноукраинских землях - тогдашней территории Польши и Румынии. Там создавали общественные комитеты спасения, собирали продукты и распространяли информацию о трагедии.
Однако Советский Союз отрицал сам факт голода и официально никакой помощи не принимал.
Отправить продукты можно было только частным образом - через магазины сети "Торгсин", доступные только тем, кто имел родственников за рубежом.
Активистка Милена Рудницкая пыталась поднять вопрос Голодомора в Лиге Наций, однако международная организация не приняла ни одного решения, способного спасти украинцев.
Кто говорил о Голодоморе в Европе
О трагедии также сообщали европейские деятели:
- норвежец Иоганн Людвиг Мовенкель,
- архиепископ Вены Теодор Инницер,
- немецкий политический деятель Эвальд Амменде, который в 1935 году издал одну из первых книг о Голодоморе и писал в прессе о миллионах жертв.
СССР реагировал агрессивно - обвинял Австрию и Германию в "клевете" и публиковал материалы, призванные дискредитировать критиков.
Почему США не признали Голодомор
В американской прессе также появлялись материалы об украинском голоде, украинская община организовывала массовые акции, а конгрессмен Гамильтон Фиш пытался поднять этот вопрос в Палате представителей.
Однако в 1933 году США и СССР устанавливали дипломатические отношения. Это стало ключевым фактором, который "перевесил" тему голода.
"Некоторые в украинской общине Америки даже критиковали президента Франклина Рузвельта за сотрудничество с Советским Союзом", - напоминает Костив.
Напомним, 22 ноября 2025 года Украина чтит День памяти жертв Голодоморов - день общенационального траура по миллионам украинцев, убитых тоталитарным режимом СССР.
