Світ на шляху до катастрофічного потепління через викиди викопного палива, - ЗМІ

Глобальне потепління на шляху до катастрофи

Як пише видання, попри на обіцянки, нові плани урядів, представлені на кліматичних переговорах CoP30 у Бразилії, не змогли істотно знизити ризик смертельного глобального потепління четвертий рік поспіль.

За прогнозами, до кінця століття температура перевищить доіндустріальний рівень на 2,6°C, що значно перевищує порогові значення Паризької кліматичної угоди. Такий сценарій загрожує глобальною катастрофою з екстремальними погодними явищами та серйозними економічними та екологічними проблемами.

Згідно з окремим звітом, викиди викопного палива цього року зростуть приблизно на 1%, досягнувши рекордних рівнів. Темпи зростання уповільнилися більш ніж удвічі порівняно з попереднім десятиліттям: щороку викиди зростали на 0,8% проти 2% раніше.

Розвиток відновлюваної енергетики наближається до покриття щорічного зростання попиту на енергію, але поки його не перевищує.

Наслідки підвищення температури

"Світ на рівні 2,6°C означає глобальну катастрофу", - зазначив Білл Хейр, генеральний директор Climate Analytics.

Він попередив про руйнування циркуляції Атлантичного океану, втрату коралових рифів, погіршення льодовикових щитів та перетворення тропічних лісів Амазонки на савану.

"Це все означає кінець сільського господарства у Великій Британії та по всій Європі, посуху та відсутність мусонів в Азії та Африці, смертельну спеку та вологість", - додав він.

Вчені відзначають, що від початку промислової революції світ вже нагрівся на 1,3°C, що призвело до посилення штормів, лісових пожеж, посух та інших лих.

Викиди та політичні виклики

За Паризькою угодою, країни повинні регулярно оновлювати свої національні плани щодо скорочення викидів. На поточному раунді CoP30 лише близько 100 країн подали оновлені національно визначені внески, але їхніх зусиль недостатньо для протидії кліматичній кризі.

Крім того, зазначається, що навіть за сценарієм чистого нульового рівня викидів перспективи погіршилися до 2,2°C через вихід США з Паризької угоди та політику президента Дональда Трампа, який назвав кліматичну кризу "містифікацією" та закликав збільшити буріння нафти та газу.

Водночас, завдяки розвитку чистої енергетики та скороченню використання вугілля, очікуване глобальне потепління знизилося порівняно з прогнозом 3,6°C на 2100 рік, зробленим на початку дії Паризької угоди.

Вчені б'ють на сполох

Вчені Global Carbon Project (GCP) попереджають, що поглиначі вуглецю планети ослабли, а сукупний вплив глобального потепління та вирубки лісів перетворює тропічні ліси в Південно-Східній Азії та Південній Америці з поглиначів CO2 на джерела парникових газів.

Колишній віце-президент США Ел Гор заявив: "Це буквально божевілля, що ми дозволяємо глобальному потеплінню продовжуватися".

Він закликав країни адаптуватися до наслідків зміни клімату та прискорити скорочення викидів.

Професор Корінн Ле Кере з Університету Східної Англії зазначила, що викиди зростають значно повільніше, ніж раніше, завдяки стрімкому розвитку відновлюваної енергетики.

"Очевидно, що кліматична політика та дії працюють - ми здатні глобально згинати ці криві", - додала вона.

За прогнозами, рівень CO2 в атмосфері досягне 425 ppm у 2025 році, що на 145 ppm більше за доіндустріальний рівень. Експерти закликають країни подвоїти зусилля щодо відновлюваної енергетики та планувати поступове припинення виробництва та використання викопного палива.