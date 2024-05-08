Світ пережив найтепліший квітень за всю історію спостережень: що кажуть вчені

Як зазначається в щомісячному бюлетені Служби зміни клімату Коперника (C3S), кожен місяць, починаючи з червня 2023 року, вважається найспекотнішим за всю історію спостережень на планеті порівняно з відповідним місяцем у попередні роки.

З урахуванням квітня середня температура у світі була найвищою за всю історію спостережень за 12-місячний період - на 1,61 градуса Цельсія вищою за середній показник у доіндустріальний період 1850-1900 років.

Що кажуть вчені

Вчений-кліматолог з Університету Ньюкасла Гейлі Фаулер з висновків проаналізованих даних наголосила, що світ небезпечно близький до порушення мети Паризької угоди 2015 року щодо обмеження глобального потепління на рівні 1,5 градусів за Цельсієм.

"У який момент ми заявляємо, що програли битву за підтримання температури нижче 1,5? Моя особиста думка така: ми вже програли цю битву, і нам дійсно потрібно дуже серйозно подумати про те, щоб тримати температуру нижче 2°C і скорочувати викиди якомога швидше", - сказала вона.