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Світ має змусити Росію відмовитися від імперських амбіцій, - Дуда

Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вільний світ має змусити Росію залишити позаду свої імперські амбіції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Росія дестабілізує багато країн по всьому світу, і Україна зазнала цієї лобової атаки з боку Росії. Але це демонстрація того, що Росія відновлює свої імперські амбіції, і вона має це зупинити. Вільний світ має змусити Росію це зробити це", - сказав Дуда.

Він зазначив, що це позиція Польщі й тому його країна підтримує Україну.

"Тому що ми вважаємо, що якщо Україна витримає ці імперські амбіції Росії, то Росія повинна буде припинити ці імперські амбіції", - зазначив президент.

Дуда перерахував країни, на які Росія намагалася впливати, зокрема Грузію, Молдову та Сирію.

"Простіше кажучи, Росія - це така собі імперія, яка має колоніальні амбіції. Вона хоче підпорядкувати собі інші народи та інші країни. Вона хоче на цьому наживатися. І найкращим прикладом цього є сьогоднішня Україна", - додав він.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що російський диктатор Володимир Путін відмовиться від своєї війни та своїх імперських амбіцій лише тоді, коли зрозуміє: він не може виграти війну проти України.

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