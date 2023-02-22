Світ має змусити Росію відмовитися від імперських амбіцій, - Дуда

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Росія дестабілізує багато країн по всьому світу, і Україна зазнала цієї лобової атаки з боку Росії. Але це демонстрація того, що Росія відновлює свої імперські амбіції, і вона має це зупинити. Вільний світ має змусити Росію це зробити це", - сказав Дуда.

Він зазначив, що це позиція Польщі й тому його країна підтримує Україну.

"Тому що ми вважаємо, що якщо Україна витримає ці імперські амбіції Росії, то Росія повинна буде припинити ці імперські амбіції", - зазначив президент.

Дуда перерахував країни, на які Росія намагалася впливати, зокрема Грузію, Молдову та Сирію.

"Простіше кажучи, Росія - це така собі імперія, яка має колоніальні амбіції. Вона хоче підпорядкувати собі інші народи та інші країни. Вона хоче на цьому наживатися. І найкращим прикладом цього є сьогоднішня Україна", - додав він.