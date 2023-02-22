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Мир должен заставить Россию отказаться от имперских амбиций, - Дуда

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Среда 22 февраля 2023 21:20
Мир должен заставить Россию отказаться от имперских амбиций, - Дуда Фото: президент Польши Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что свободный мир должен вынудить Россию оставить позади свои имперские амбиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Россия дестабилизирует многие страны по всему миру, и Украина испытала эту лобовую атаку со стороны России. Но это демонстрация того, что Россия восстанавливает свои имперские амбиции, и она должна это остановить. Свободный мир должен заставить Россию это сделать это", - сказал Дуда.

Он отметил, что это позиция Польши и потому его страна поддерживает Украину.

"Потому что мы считаем, что если Украина выдержит эти имперские амбиции России, то Россия должна будет прекратить эти имперские амбиции", - отметил президент.

Дуда перечислил страны, на которые Россия пыталась влиять, в частности, Грузию, Молдову и Сирию.

"Проще говоря, Россия - это некая империя, у которой есть колониальные амбиции. Она хочет подчинить себе другие народы и другие страны. Она хочет на этом наживаться. И лучшим примером этого является сегодняшняя Украина", - добавил он.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российский диктатор Владимир Путин откажется от своей войны и своих имперских амбиций только тогда, когда поймет: он не может выиграть войну против Украины.

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