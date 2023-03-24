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Світ має перемогти Росію на морському фронті та зупинити блокаду портів, - нардеп

Фото: народний депутат Олексій Гончаренко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Світова спільнота має вжити більш жорстких заходів, щоб зупинити блокаду портів та притягнути Росію до відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка.

"В інтересах міжнародної спільноти працювати над припиненням російської блокади Чорного моря. Відновлення морської торгівлі призведе до значного підвищення продовольчої безпеки, і принесе українській економіці близько 20 мільярдів доларів додаткових щорічних доходів. Це значно знизить економічне навантаження на партнерів України та міжнародні фінансові інститути. піде на користь іншим економікам, дозволивши Україні відновити імпорт на десятки мільярдів доларів 2023 року", - вважає нардеп.

Гончаренко підкреслив: міжнародне співтовариство має безліч інструментів, які можна використовувати для тиску на Москву. Найбільш очевидні заходи включають додаткові санкції та обмеження щодо російського судноплавства.

"Наразі російські судна не підлягають тим же перевіркам, які мають проходити українські судна відповідно до умов Зернової угоди. Вони безперешкодно продовжують свою міжнародну торгівлю. При цьому на адресу російських судів неодноразово висувалися звинувачення у перевезенні військових вантажів, у тому числі порушуючи порушення Конвенції Монтре", - додав нардеп.

За його словами, блокуючи чорноморські порти України, Росія порушує Конвенцію ООН з морського права (ЮНКЛОС) та статут ООН. Також вона підштовхує інші автократичні режими використовувати цю тактику і блокувати морські шляхи слабших сусідів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія почала використовувати торгові судна для перевезення військових вантажів через протоки.

Так, російський контейнеровоз "Sparta IV" привіз до Сирії вантаж гуманітарної допомоги для постраждалих від землетрусу, а звідти вивіз військовий вантаж із військово-морської бази РФ, який має вивантажити у Новоросійську.

Раніше віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернулися до міжнародної спільноти із закликом вплинути на Росію та розблокувати морське торгове судноплавство для України.

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