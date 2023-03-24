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Мир должен победить Россию на морском фронте и остановить блокаду портов, - нардеп

Фото: народный депутат Алексей Гончаренко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Мировое сообщество должно принять более жесткие меры, чтобы остановить блокаду портов и привлечь Россию к ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко.

"В интересах международного сообщества работать над прекращением российской блокады Черного моря. Возобновление морской торговли приведет к значительному повышению продовольственной безопасности, и принесет украинской экономике около 20 миллиардов долларов дополнительных ежегодных доходов. Это значительно снизит экономическую нагрузку на партнеров Украины и международные финансовые институты. Также это пойдет на пользу другим экономикам, позволив Украине возобновить импорт на десятки миллиардов долларов в 2023 году", - считает нардеп.

Гончаренко подчеркнул: у международного сообщества есть множество инструментов, которые можно использовать для давления на Москву. Наиболее очевидные меры включают дополнительные санкции и ограничения в отношении российского судоходства.

"В настоящее время российские суда не подлежат тем же проверкам, которые должны проходить украинские суда в соответствии с условиями Зерновой сделки. Они беспрепятственно продолжают свою международную торговлю. При этом в адрес российских судов неоднократно выдвигались обвинения в перевозке военных грузов, в том числе в нарушение Конвенции Монтрё", - добавил нардеп.

По его словам, блокируя черноморские порты Украины, Россия нарушает Конвенцию ООН по морскому праву (ЮНКЛОС) и устав ООН. Также она подталкивает другие автократические режимы использовать эту тактику, и блокировать морские пути более слабых соседей.

Напомним, ранее стало известно, что Россия начала использовать торговые суда для перевозки военных грузов через проливы.

Так, российский контейнеровоз "Sparta IV" привез в Сирию груз гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения, а оттуда вывез военный груз с военно-морской базы РФ, который должен выгрузить в Новороссийске.

Ранее вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратились к международному сообществу с призывом повлиять на Россию и разблокировать морское торговое судоходство для Украины.

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