Свист замість оплесків: в ЄС підтримали "холодний прийом" Венса на Олімпіаді
Глава європейської дипломатії Кая Каллас підтримала публіку, яка освистала віце-президента США Джей Ді Венса, що приїхав у Італію на зимові Олімпійські ігри у Мілані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.
"Я переконана, що ми чули багато не дуже приємних слів від Сполучених Штатів щодо Європи. Звичайно, європейська публіка також має свою гордість, європейську гордість. Це вона чудово продемонструвала", – заявила Каллас, коментуючи реакцію європейців на візит Венса в Італію.
Нагадаємо, що під час відкриття Олімпійських ігор на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані Венс разом із дружиною Ушею зазнали гучного освистування та викриків з трибун, коли на короткий час з’явилися на великому екрані, розмахуючи прапорами Сполучених Штатів.
Зимова олімпіада у Мілані
Нагадаємо, що з 6 лютого Італія приймає 25-ті зимові Олімпійські ігри. У Мілані та Кортіна-д’Ампеццо змагаються понад 2900 спортсменів із понад 90 країн, у тому числі 46 українців.
Програма Ігор-2026 розширилася до 116 фіналів у 16 видах спорту. Головною новиною стало включення скі-альпінізму – видовищного поєднання лижних перегонів та альпіністського сходження. Також уболівальники вперше побачать жіночі двійки у санному спорті та парний могул у фристайлі.
Сьогодні, 10 лютого, відбудеться четвертий змагальний день зимових Олімпійських ігор-2026 у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Протягом дня на старт вийдуть одразу 14 представників збірної України у п'яти видах спорту.