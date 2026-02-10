Свист замість оплесків: в ЄС підтримали "холодний прийом" Венса на Олімпіаді

Глава європейської дипломатії Кая Каллас підтримала публіку, яка освистала віце-президента США Джей Ді Венса, що приїхав у Італію на зимові Олімпійські ігри у Мілані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews .

"Я переконана, що ми чули багато не дуже приємних слів від Сполучених Штатів щодо Європи. Звичайно, європейська публіка також має свою гордість, європейську гордість. Це вона чудово продемонструвала", – заявила Каллас, коментуючи реакцію європейців на візит Венса в Італію.

Нагадаємо, що під час відкриття Олімпійських ігор на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані Венс разом із дружиною Ушею зазнали гучного освистування та викриків з трибун, коли на короткий час з’явилися на великому екрані, розмахуючи прапорами Сполучених Штатів.