Свириденко закликала США та ЄС до жорстких санкцій проти нафтових гігантів Росії

Свириденко на запрошення міністра фінансів США Скотта Бессента взяла участь у зустрічі представників США та ЄС. Її відкрив президент США Дональд Трамп. Такий захід став частиною переговорів, які спрямовані на зміцнення трансатлантичної єдності.

Прем'єр привітала зусилля міжнародних партнерів, які спрямовані на досягнення справедливого та тривалого миру в Україні.

За словами Свириденко, санкції вже суттєво вплинули на російську економіку - вона втратила понад 160 млрд доларів.

"Закликала наших партнерів і далі спільно посилювати тиск, запровадивши жорсткі санкції проти "тіньового флоту", нафтових гігантів, нафтопереробних заводів, трейдерів та інших посередників. Лише рішучі заходи здатні зменшити ресурси РФ для ведення війни проти України та покласти край щоденним російським злочинам і терору", - додала вона.