Свириденко: стратегічні комунікації підпорядкують Кабміну, формат ще обговорюють

Україна, Вівторок 04 листопада 2025 11:14
UA EN RU
Свириденко: стратегічні комунікації підпорядкують Кабміну, формат ще обговорюють Фото: прем'єр-міністр України Юлія Свириденко (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Стратегічні комунікації в Україні працюватимуть під координацією Кабінету Міністрів, без створення окремого міністерства.

Про це прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з послианням на "Укрінформ".

"Стратегічні комунікації мають бути під Кабміном у вигляді департаменту або агентства. Ще обговорюємо у якому форматі. Зараз проблема з тим, хто їх очолить. Поки ми шукаємо таку людину", - пояснила Свириденко.

Прем’єрка також наголосила, що збільшення кількості міністерств не передбачається. Навпаки, за її словами, уряд розглядає можливість оптимізації та скорочення їхньої кількості.

Що передувало

Днями Кабінет міністрів ухвалив рішення про перейменування Міністерства культури та стратегічних комунікацій України на Міністерство культури України.

Відповідно до документа, Міністерство культури протягом двох тижнів повинне підготувати та подати уряду пропозиції щодо змін до чинного законодавства, які випливають із положень цієї постанови.

Стратегічні комунікації - це цілеспрямоване використання комунікативних можливостей для досягнення довгострокових цілей організації чи держави шляхом інтегрованого та скоординованого використання публічної дипломатії, зв'язків із громадськістю, інформаційних операцій тощо.

Також ми розповідали, що стратегічні комунікації, телемарафон, іномовлення та "Укрінформ" передадуть до Держкомтелерадіо, а Міністерство культури зосередиться на питаннях євроінтеграції та розвитку медіапростору після війни.

