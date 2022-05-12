Свириденко рассказала о полной перестройке логистики по топливу: последний раз такое было в 40-х

Она подчеркнула, что в прошлом году Украина импортировала 82% от всего объема потребления топлива. Импорт осуществлялся четырьмя видами транспорта: автомобильным, железнодорожным, морским и трубопроводным.

С началом российского вторжения структура импорта радикально изменилась. Из всех доступных путей остался автомобильный, но до войны он обеспечивал лишь 3% поставок.

"Мы активно переориентируем Украину на другие маршруты поставок. В результате увеличили объемы перевозки горючего в мае до марта в 15 раз, железнодорожные и речные - в 5 раз. Эти шаги позволили гарантировать наличие горючего на АЗС в марте-апреле. Однако в мае ожидаем значительно больше потребления", - отметила министр.

По ее словам, последний раз логистические проблемы такого масштаба Украина решала в 1943-1944 гг.

Сейчас Украина, среди прочего, работает над узлами перегрузки на дороге, а также строит нестандартные логистические маршруты через порты Черного моря, Балтики и Адриатики.

"Позитивные сигналы Украина получила после энергетического форума в Варшаве. Есть все технические возможности увеличить перевалку горючего через Польшу с 60 до 200 тыс. тонн в месяц", - информировала Свириденко.